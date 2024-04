Nga cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát Crocus ở ngoại ô Moskva.

"Họ đang cố buộc chúng ta phải hiểu rằng những người ủng hộ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có thể là thành viên nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan, đứng sau vụ khủng bố nhà hát, chứ không phải do chính quyền ở Kiev thực hiện", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev phát biểu tại cuộc họp của quan chức an ninh hàng đầu Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Astana của Kazakhstan hôm nay.

Theo quan chức Nga, điều quan trọng hơn nhiều là phải "kịp thời xác định kẻ chủ mưu và bên tài trợ cho tội ác khủng khiếp này".

"Những bằng chứng đều chỉ ra cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ Kiev không hành động độc lập mà hoàn toàn do Mỹ kiểm soát", ông Patrushev nói thêm.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga không đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc này. Ukraine hiện chưa phản hồi về những phát biểu của ông Patrushev.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tại Tehran, Iran năm 2022. Ảnh: AFP

Vụ xả súng đêm 22/3 tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến ít nhất 144 người chết và hơn 550 người bị thương. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt 4 nghi phạm mang quốc tịch Tajikistan trực tiếp tấn công nhà hát Crocus. Moskva nói rằng lực lượng đặc nhiệm đã chặn 4 nghi phạm này khi họ đang trên đường tới biên giới Ukraine ngay sau vụ tấn công.

Ukraine bác thông tin nước này liên quan đến vụ xả súng tại nhà hát Crocus, cho rằng Moskva đang cố đổ lỗi cho Kiev.

IS-K, nhánh của IS tại Afghanistan, nhận trách nhiệm về thảm kịch ở nhà hát, song Nga cho rằng nhóm không đủ khả năng thực hiện vụ tấn công như vậy.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/4 từ chối bình luận thông tin trên tờ Washington Post rằng quan chức Mỹ từng cảnh báo rõ nhà hát Crocus City Hall là mục tiêu tiềm năng trước khi vụ tấn công xảy ra, nói rằng các cơ quan an ninh Nga sẽ có trách nhiệm làm rõ vấn đề này.

Huyền Lê (Theo Reuters, Washington Post, Nournews)