Nga cáo buộc Mỹ 'bóp nghẹt' kinh tế Cuba

Điện Kremlin cho biết Nga quan ngại về tình hình nhiên liệu ở Cuba, đồng thời chỉ trích Mỹ tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế quốc đảo.

"Tình hình ở Cuba đang khá nghiêm trọng, chúng tôi biết được điều đó. Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba qua kênh ngoại giao và các kênh khác", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 9/2, khi trả lời câu hỏi về tình hình Cuba.

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra sau khi Nhà Trắng hôm 29/1 tuyên bố sẽ có mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ lượng dầu nào cho Cuba. Mỹ không nêu rõ mức thuế hay các nước nằm trong danh sách này, nhưng Điện Kremlin nêu rõ rằng họ không hài lòng với cách Mỹ đối xử với Cuba.

"Chiến thuật bóp nghẹt mà Mỹ áp dụng thực sự gây ra nhiều khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về cách thức khả thi để giải quyết các vấn đề đó, hoặc ít nhất là cung cấp mọi hỗ trợ có thể", phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli tuần trước cho biết Moskva đã nhiều lần cung cấp dầu cho Havana và sẽ tiếp tục việc này, bất chấp đe dọa áp thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuba phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để vận hành các nhà máy nhiệt điện. Thiếu nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến Cuba năm ngoái trải qua tình trạng mất điện diện rộng.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích động thái áp thuế của Mỹ, gọi đây là "hành động gây hấn tàn nhẫn" nhằm vào Cuba và người dân nước này. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố này.

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Mexico và Trung Quốc trước đó bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động của Mỹ đối với Cuba, cảnh báo rằng động thái của Mỹ "có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, nguồn cung cấp thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân Cuba".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 2/2 cho biết Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp áp thuế quan bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân nước này.

Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em", người phát ngôn nhấn mạnh.

Cuba ngày 6/2 đã công bố kế hoạch để ứng phó với tình hình hiện tại. Bộ trưởng Thương mại Oscar Perez-Oliva cho biết chính phủ sẽ cung cấp nhiên liệu cho các lĩnh vực du lịch và xuất khẩu, nhằm bảo đảm nguồn ngoại tệ cần thiết để tài trợ cho các chương trình cơ bản khác.

Ông Perez-Oliva còn công bố kế hoạch gieo trồng 200.000 ha lúa gạo để đáp ứng "một phần quan trọng nhu cầu" trong nước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình.

"Đây là cơ hội và cũng là thách thức mà tôi tin chắc chúng ta sẽ vượt qua", ông Perez-Oliva phát biểu trên truyền hình. "Chúng ta sẽ không gục ngã".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)