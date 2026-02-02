Việt Nam quan ngại về việc Mỹ áp thuế bổ sung với các nước cung cấp dầu cho Cuba

Việt Nam cho rằng biện pháp áp thuế bổ sung của Mỹ sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống người dân Cuba, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba.

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu ngày 2/2.

Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em", người phát ngôn nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Nhà Trắng hôm 29/1 tuyên bố sẽ có mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ lượng dầu nào cho Cuba. Mỹ không nêu rõ mức thuế hay danh sách các nước nằm trong diện này.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích động thái này, gọi đây là "hành động gây hấn tàn nhẫn chống lại Cuba và người dân nước này, những người đang đứng trước nguy cơ lâm vào cảnh sống khốn cùng".

Ngọc Ánh