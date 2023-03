Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân cao nhất hàng thập kỷ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong hàng chục năm.

Trong sự kiện bàn về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 22/3 nói rằng nước này cam kết giữ cho thế giới an toàn và tránh khỏi mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết thêm có những yếu tố không thể tiếp tục như bình thường, do Moskva "thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai" với Washington.

"Tôi không muốn đi sâu vào thảo luận, nhưng khả năng xảy ra xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong vài thập kỷ qua, hãy hiểu như vậy", ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Moskva hồi tháng 3/2022. Ảnh: Reuters.

Mối quan hệ Nga - Mỹ, vốn căng thẳng từ lâu, trở nên nghiêm trọng hơn từ sau xung đột Ukraine hồi tháng 2/2022. Moskva tháng trước đình chỉ Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng với Washington.

Thứ trưởng Ryabkov nói rằng không có chuyện Nga sẽ khôi phục hiệp ước New START vào thời điểm này, đồng thời cáo buộc Washington có "đường lối thù địch" với Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12/2022 từng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Moskva chỉ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa, không phải khai chiến trước.

Học thuyết hạt nhân của Nga nêu rõ nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa "sự tồn vong" của nhà nước Nga.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)