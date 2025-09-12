Nga, Belarus tập trận sát sườn NATO

Nga và Belarus tổ chức tập trận Zapad-2025 tại nhiều thao trường và vùng biển, trong đó có những khu vực gần lãnh thổ các nước thành viên NATO.

"Cuộc tập trận chiến lược chung mang tên Zapad 2025 giữa quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy và tham mưu, mức độ tương tác và huấn luyện thực địa giữa các lực lượng trong giải quyết nhiệm vụ chung", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay.

Zapad 2025 sẽ diễn ra ngày 12-16/9 tại các thao trường trên lãnh thổ Nga và Belarus, cũng như vùng biển Baltics và biển Barents. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một số hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra gần biên giới với Ba Lan.

Nga, Belarus tổ chức tập trận sát sườn NATO Quân đội Nga và Belarus tham gia hoạt động trong tập trận Zapad 2025 ngày 12/9. Video: BQP Nga

Cuộc tập trận được chia làm hai giai đoạn chính, với chủ đề điều động các nhóm tác chiến nhằm đảm bảo an ninh cho Nhà nước Liên minh gồm Nga và Belarus. Quân nhân hai nước dự kiến thực hành khoa mục đánh chặn đòn không kích, cũng như đối phó lực lượng trinh sát phá hoại của đối phương.

Nga và Belarus đã mời các nhóm tác chiến từ những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và những nước đối tác tham dự Zapad 2025. Moskva khẳng định sự kiện không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Giới chức Nga không công bố số lượng quân nhân và khí tài tham gia Zapad 2025, trong khi Belarus thông báo nước này điều động khoảng 13.000 quân nhân.

Vị trí Nga, Belarus và một số quốc gia lân cận. Đồ họa: Britannica

Litva, thành viên NATO nằm giáp Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, thông báo đang điều quân tới bảo vệ biên giới vì tập trận Zapad 2025. Ba Lan ngày 11/9 cũng tuyên bố triển khai 40.000 binh sĩ tới biên giới "sau nhiều tháng chuẩn bị ứng phó với Zapad 2025".

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AFP, Reuters)