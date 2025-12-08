Neymar được ca ngợi như 'Đấng cứu thế' khi giúp Santos trụ hạng

BrazilNén đau thi đấu trong giai đoạn quyết định, Neymar trở thành nhân tố then chốt giúp Santos trụ lại hạng đấu cao nhất của Brazil.

Neymar đã thi đấu trọn vẹn giai đoạn cuối mùa dù đang bị rách sụn chêm đầu gối trái - chấn thương từng khiến truyền thông Brazil nhận định tiền đạo 33 tuổi gần như chắc chắn không thể ra sân ở ba vòng cuối.

Nhưng Neymar vẫn cố gắng thi đấu, và thậm chí thể hiện phong độ thăng hoa nhất từ khi trở về Santos. Anh ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Sport Recife, rồi lập hat-trick vào lưới Juventude để kéo Santos ra khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

Neymar xúc động sau trận Santos thắng Cruzeiro 3-0 trên sân Urbano Caldeira, Santos, Brazil ngày 7/12/2025. Ảnh: AFP

Ở vòng hạ màn ngày 7/12, Neymar tiếp tục chơi trọn 90 phút, cùng Santos thắng Cruzeiro 3-0 để trụ hạng.

Sau một pha bóng hú vía khi Cruzeiro bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị ở phút 17, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ sân Vila Belmiro. Phút 26, Thaciano đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Guilherme và bật khóc vì xúc động. Chỉ hai phút sau, Neymar chọc khe cho Igor Vinicius trước khi anh này trả ngược để Thaciano hoàn tất cú đúp. Đến phút 60, Joao Schmidt ấn định chiến thắng cho Santos.

Neymar khép lại mùa giải với 11 bàn và 4 kiến tạo, đưa Santos cán đích thứ 12 và giành suất dự Copa Sudamericana. Tan trận, cựu tiền đạo PSG và Barca ăn mừng bằng màn chạy vòng sân trong tiếng reo hò của khán giả.

Báo Tây Ban Nha Marca bình luận "Neymar hóa 'Đấng cứu thế', chơi bất chấp đau đớn, giúp Santos trụ hạng ngoạn mục".

ESPN và Bleacher Report thì đề cao việc tiền đạo 33 tuổi trì hoãn phẫu thuật để thi đấu cho Santos trong giai đoạn quyết định.

Còn Neymar nói rằng: "Có lẽ đây mới là năm thứ hai tôi không giành bất cứ danh hiệu nào. Một điều khá lạ trong sự nghiệp của tôi. Một năm rất phức tạp. Bạn đặt mục tiêu, nhưng không thể đạt được hết vì quá nhiều trở ngại. Điều quan trọng nhất là tôi đã trở lại và chơi cho Santos".

Anh cũng nhắc đến áp lực từ chấn thương, so sánh bản thân với các đồng nghiệp lớn cũng phải vật lộn tương tự. "Ai từng chấn thương đầu gối đều hiểu. Nhưng khi là Neymar thì người ta nói tôi uống rượu, tôi đi chơi. Điều đó khiến mọi thứ càng nặng nề", anh nói, cho biết anh từng phải tìm đến các biện pháp hỗ trợ tâm lý - điều chưa từng làm ở phần trước sự nghiệp.

Hiện, Neymar chưa xác nhận có tiếp tục ở lại Santos hay không, và cho biết ưu tiên số một lúc này là nghỉ ngơi, sau đó phẫu thuật để phục hồi hoàn toàn đầu gối. Anh tự chấm mùa giải của bản thân điểm 7.

Cuối cùng, tiền đạo 33 tuổi nhấn mạnh mục tiêu được dự World Cup 2026. "Tôi có một sứ mệnh cuối cùng. Sau kỳ nghỉ và ca phẫu thuật, tôi sẽ dồn toàn lực. Nếu Chúa muốn, mọi thứ sẽ ổn. Tôi luôn sẵn sàng. Phần còn lại không thuộc về tôi", Neymar bày tỏ.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)