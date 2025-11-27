Neymar chấn thương gần 1.000 ngày trong 5 mùa

BrazilNeymar nhiều khả năng phải phẫu thuật nội soi đầu gối - chấn thương thứ 15 trong năm mùa giải gần nhất, và có thể bỏ lỡ ba vòng đấu cuối cùng của Santos ở giải VĐQG Brazil.

Neymar đau đầu gối trái ở trận Santos hòa Mirassol 1-1 ngày 19/11 và vắng mặt trong trận hòa với tỷ số tương tự trên sân Internacional sau đó năm ngày.

Neymar mừng bàn trong trận Santos hòa Mirassol 1-1 ngày 19/11. Ảnh: Gazeta Press

Theo kênh EPSN, các kết quả kiểm tra xác nhận tiền đạo 33 tuổi bị tổn thương sụn chêm gối trái. Dù chấn thương không quá nghiêm trọng, Neymar vẫn cần can thiệp bằng phương pháp nội soi, với thời gian hồi phục dự kiến ba tuần.

Điều này đồng nghĩa ngôi sao người Brazil sẽ không thể thi đấu ba vòng đấu cuối cùng của Santos ở giải VĐQG Brazil - lần lượt gặp Sport (sân nhà), Juventude (sân khách) và Cruzeiro (sân nhà).

Santos được cho muốn trì hoãn ca mổ đến hết mùa để thử các biện pháp điều trị tạm thời, với mục tiêu giúp Neymar có thể tiếp tục ra sân.

Theo Transfermarkt, đây là chấn thương thứ 15 của Neymar kể từ mùa 2021-2022. Tổng cộng, tiền đạo người Brazil vắng mặt 139 trận với 929 ngày ngồi ngoài.

Khi còn khoác áo PSG, Neymar chấn thương bốn lần, nghỉ 21 trận và ngồi ngoài 115 ngày ở mùa 2021-2022. Mùa kế tiếp, tiền đạo Brazil chỉ chấn thương hai lần, nhưng vắng mặt 141 ngày và 20 trận.

Tình hình của Neymar còn tệ hơn khi anh gia nhập Al Hilal vào hè 2023. Mùa 2023-2024, anh chấn thương hai lần, ngồi ngoài 371 ngày và vắng mặt tới 53 trận. Con số này giảm nhẹ ở mùa 2024-2025, khi tiền đạo Brazil ngồi ngoài 209 ngày và 33 trận.

Neymar chấn thương 15 lần và ngồi ngoài 929 ngày trong năm mùa giải gần nhất. Ảnh: Transfermarkt

Chấn thương liên miên khiến Neymar đóng góp hạn chế, chỉ ghi một bàn và có hai kiến tạo qua bảy trận khoác áo Al Hilal. Tháng 1/2025, anh thôi hợp đồng trước thời hạn với CLB Arab Saudi và đạt thỏa thuận trở lại Santos.

Kể từ đó, Neymar chấn thương hai lần, ngồi ngoài 93 ngày và 12 trận. Con số này có thể tăng lên nếu anh phải phẫu thuật nội soi đầu gối và nghỉ hết mùa. Neymar mới có bảy bàn và ba kiến tạo cho Santos trên mọi đấu trường.

Neymar từng là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, đã ghi 105 bàn trong 186 trận cho Barca, 118 bàn trong 173 trận cho PSG, giành một Champions League, hai La Liga và năm Ligue 1. Hiện, anh vẫn là cầu thủ đắt nhất thế giới, khi được PSG mua đứt từ Barca năm 2017 với giá 263 triệu USD.

Neymar còn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Brazil, với 79 bàn trong 128 trận, hơn kỷ lục cũ của Pele hai bàn. Năm 2016, anh góp công đem lại cho đất nước HC vàng bóng đá nam Olympic đầu tiên, tại Thế vận hội London.

Trên đấu trường World Cup, Neymar cùng đồng đội vào bán kết năm 2014, tứ kết các năm 2018 và 2022. anh nhiều lần bày tỏ mong muốn dự World Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti khẳng định chỉ triệu tập Neymar nếu đạt thể trạng tốt nhất.

Hồng Duy (theo ESPN, Transfermarkt)