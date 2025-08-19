Neymar: 'CĐV có quyền sỉ nhục chúng tôi'

BrasiliaTiền đạo Neymar bật khóc vì xấu hổ sau khi Santos thua Vasco da Gama 0-6 ở vòng 20 giải VĐQG Brazil, trận thua đậm nhất trong sự nghiệp của anh.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MorumBIS hôm 17/8, Neymar bật khóc và được một thành viên ban huấn luyện Santos tiến đến an ủi. Khi hướng về đường hầm, tiền đạo 33 tuổi liên tục dùng áo lau nước mắt. HLV Vasco da Gama, Fernando Diniz, cũng ôm lấy Neymar để động viên.

Neymar bật khóc sau trận Santos thua Vasco da Gama 0-6 ở giải vô địch Brazil tối 17/8. Ảnh: Marca

"Đây là một nỗi nhục, một trận đấu đáng hổ thẹn. Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của đội. Người hâm mộ có quyền phản đối, thậm chí có quyền sỉ nhục, miễn không dùng đến bạo lực. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời", Neymar nói trong nước mắt, trước khi rời sân Morumbis với chiếc áo kéo che mặt.

Dù vậy, tiền đạo 33 tuổi tìm thấy sự an ủi nơi gia đình. Trên Instagram, Neymar chia sẻ tin nhắn đầy xúc động từ con trai Davi Lucca: "Bố là thần tượng, là nguồn cảm hứng của con. Đừng coi thất bại hôm nay là thất bại, mà hãy biến nó thành động lực để ngày mai luôn tốt hơn. Bố là người tuyệt vời, đừng bao giờ quên điều đó".

Neymar khóc sau trận thua 0-6 Neymar bật khóc sau trận thua Vasco da Gama 0-6.

Trận này, Santos chỉ để thủng lưới một bàn ở hiệp một, từ cú dứt điểm của Lucas Piton phút 18. Nhưng sang hiệp hai, Santos sụp đổ, để Vasco da Gama ghi liền 5 bàn trong 16 phút, trước các pha làm bàn của David Fonseca, Philippe Coutinho (cú đúp), Rayan (phạt đền) và Danilo Neves.

Lần đầu tiên sau 98 năm đối đầu, Santos thua Vasco da Gama với cách biệt sáu bàn, đồng thời là thất bại đậm nhất của họ trên sân nhà tại giải quốc nội.

Ngay sau trận, Santos thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Cleber Xavier. Hiện Santos đứng thứ 15 với 21 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm. Trận tiếp theo, Neymar và đồng đội sẽ làm khách của Bahia ngày 24/8.

Santos 0-6 Vasco Diễn biến chính trận Santos thua Vasco 0-6.

Trong gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Neymar không ít lần phải nếm trải cảm giác cay đắng, nhưng thất bại 0-6 trước Vasco thực sự chạm đáy sự nghiệp. Ở Santos, ngoài trận thua lịch sử vừa qua, anh từng trải qua thất bại 0-4 trước Corinthians tại giải Paulista 2011.

Khi thi đấu tại Tây Ban Nha, Neymar từng cùng Barca thua Celta Vigo 1-4 ở La Liga năm 2015, hay những thất bại nặng nề tại Champions League trước Juventus (0-3) và PSG (0-4).

Trong màu áo PSG, tiền đạo người Brazil từng nhận thất bại 1-7 trước Lille tại Ligue 1 năm 2022. Trước đó, Neymar cũng là nhân chứng của cú lội ngược dòng kinh điển, khi PSG thua Man Utd 1-3 ngay tại Parc des Princes và bị loại khỏi Champions League 2019.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, ký ức đau đớn nhất của bóng đá Brazil là thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014. Dù Neymar vắng mặt trận đó vì chấn thương, đây vẫn được xem là một vết hằn không thể phai trong sự nghiệp quốc tế của anh.

Hồng Duy (theo Marca)