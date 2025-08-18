Neymar bật khóc sau trận thua 0-6

BrazilSiêu sao 33 tuổi rơi lệ sau khi Santos thảm bại trước Vasco Da Gama ở giải vô địch Brazil, tối 17/8.

Chơi trên sân nhà Morumbi, Neymar và đồng đội được kỳ vọng về một trận đấu hoành tráng. Vasco chính là một trong các đối thủ đang cạnh tranh suất trụ hạng cùng họ. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó là một thảm kịch.

Trong hiệp một, Santos thủng lưới chỉ một bàn, từ cú dứt điểm của Lucas Piton phút 18. Nhưng sang hiệp hai, chủ nhà hoàn toàn sụp đổ, trước các pha làm bàn của David Fonseca, Philippe Coutinho (cú đúp), Rayan (phạt đền) và Danilo Neves. Tất cả diễn ra chỉ trong 16 phút, từ 52 đến 68.

Đây là thất bại lớn nhất của Santos từ đầu mùa 2025.

Neymar ngồi khóc sau trận Santos thua Vasco 0-6 ở giải vô địch Brazil tối 17/8. Ảnh: Globo

Sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar gục xuống khóc. Sau khi được một số đồng đội và thành viên ban huấn luyện đến an ủi, siêu sao 33 tuổi lấy lại bình tĩnh và đi vào phòng thay đồ.

Santos hiện xếp thứ 15, với 21 điểm sau 19 trận, chỉ hơn nhóm bốn đội có nguy cơ xuống hạng hai điểm. Vasco xếp ngay sau với 19 điểm, nhưng chơi ít hơn một trận. Không lâu sau thảm bại, Santos tuyên bố sa thải HLV Cleber Xavier.

Neymar khóc sau trận thua 0-6 Neymar khóc sau trận Santos thua Vasco 0-6.

Santos vừa trở lại hạng cao nhất bóng đá Brazil. Bên cạnh mục tiêu cùng đội bóng trụ hạng, Neymar còn muốn thi đấu tốt để trở lại tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar trở lại khoác áo Santos từ tháng 2, chơi 21 trận, ghi 6 bàn và kiến tạo ba lần. Gần đây, cựu tuyển thủ Brazil lấy lại phong độ và thể lực tốt, chơi trọn vẹn bảy trận liên tiếp và ghi ba bàn.

Trước khi trở lại Santos, Neymar ghi 136 bàn trong giai đoạn đầu khoác áo CLB, 105 bàn cho Barca, 118 bàn cho PSG và kỷ lục 79 bàn cho tuyển Brazil. Đỉnh cao của anh là cú ăn ba mùa 2014-2015 với Barca, năm Ligue 1 với PSG và HC vàng Olympic 2016 với tuyển U23+3.

Santos 0-6 Vasco Diễn biến chính trận Santos thua Vasco 0-6.

Thanh Quý