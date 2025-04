Neymar bật khóc vì tái phát chấn thương

BrazilTiền đạo Neymar chấn thương đùi trái, sớm rời sân trong trận Santos thắng Atletico Mineiro 2-0 ở vòng 4 giải VĐQG Brazil ngày 16/4.

Không lâu sau khi Santos nâng tỉ số lên 2-0, Neymar ra hiệu xin thay người. Tiền đạo 33 tuổi ngồi xuống sân, dường như bật khóc và cần sự hỗ trợ của xe chuyên dụng để rời sân.

Đồng đội và các cầu thủ Mineiro, trong đó Hulk, đã đến an ủi Neymar.

Neymar rời sân vì chấn thương trong trận Santos thắng Atletico Mineiro 2-0 trên sân Urbano Caldeira, Santos, Brazil ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Trên băng ghế dự bị, Neymar được điều trị bằng cách chườm túi đá vào phần đùi bị đau. HLV tạm quyền của Santos, Cesar Sampaio, cho biết CLB cần kiểm tra kỹ hơn và chưa biết mức độ chấn thương của Neymar. "Chúng tôi phải cầu nguyện rằng cậu ấy không vắng mặt trong thời gian dài", ông nói.

Neymar tái phát chấn thương gặp phải trong trận thắng Bragantino 2-0 ở tứ kết giải vô địch bang Sao Paulo ngày 2/3. Anh ngồi ngoài một tháng, dẫn đến việc phải rút khỏi tuyển Brazil trong đợt FIFA Days cuối tháng trước. Anh mới tái xuất, vào sân hiệp hai trận thua Fluminense 0-1 ngày 13/4 và đá chính trước Mineiro hôm qua.

Neymar chỉ ra sân 7 lần qua 18 tháng chơi cho Al Hilal của Arab Saudi, trước khi trở lại CLB thời niên thiếu Santos trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Neymar đạt phong độ tốt từ khi trở lại Brazil. Qua 8 trận, anh ghi 3 bàn, 3 kiến tạo và 4 lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Nhưng vấn đề thể trạng vẫn là rào cản lớn nhất với hy vọng hồi sinh phong độ của Neymar.

Kể từ World Cup 2022, Neymar chấn thương liên miên và chỉ chơi 20 trận, trong đó có 11 trận trọn vẹn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, trước khi trở lại Santos.

Ác mộng đến với Neymar từ đầu 2023. Theo đó, anh phải nghỉ 131 ngày do chấn thương mắt cá chân, 30 ngày do vấn đề về cơ và 369 ngày do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Khi trở lại đầu tháng 11/2024, Neymar tiếp tục chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết năm.

Neymar từng là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh đã ghi 105 bàn trong 186 trận cho Barca, 118 bàn trong 173 trận cho PSG, giành một Champions League, hai La Liga và năm Ligue 1. Năm 2017, PSG mua đứt Neymar từ Barca với giá kỷ lục thế giới 263 triệu USD.

Neymar cũng lập công nhiều nhất cho Brazil, với 79 bàn trong 128 trận, hơn kỷ lục cũ của Pele hai bàn. Năm 2016, anh góp công đem lại cho đất nước HC vàng bóng đá nam Olympic đầu tiên, tại Thế vận hội London.

Trên đấu trường World Cup, Neymar cùng đồng đội vào bán kết năm 2014, tứ kết các năm 2018 và 2022. Nếu đạt đủ điều kiện về sức khỏe và phong độ, anh có thể dự World Cup 2026 ở tuổi 34.

Hồng Duy