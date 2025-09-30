Newcastle bị chê ngu ngốc vì vung tiền mua 'Messi cao 2 m'

Hòa nhập nhanh và đã ghi hai bàn ở Ngoại hạng Anh, nhưng tiền đạo Đức 23 tuổi Nick Woltemade vẫn bị huyền thoại đồng hương Karl-Heinz Rummenigge gọi là bản hợp đồng ngu ngốc của Newcastle.

Woltemade gia nhập Newcastle hôm 28/8 từ CLB Đức Stuttgart, ít ngày trước khi thị trường chuyển nhượng hè kết thúc. Đến giờ, tiền đạo này đã chơi ba trận tại Ngoại hạng Anh, ghi hai bàn, gồm bàn mang về chiến thắng 1-0 trước Wolves ở vòng 4 và bàn mở tỷ số trận thua Arsenal 1-2 ở vòng 6 cuối tuần qua.

Tiền đạo Nick Woltemade (số 27) mừng bàn mở tỷ số trận Newcastle thua Arsenal 1-2 trên sân St James' Park ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 28/9. Ảnh: AFP

Trước khi Newcastle vào cuộc, Bayern từng ngỏ ý tuyển mộ Woltemade trong hè 2025. Nhưng theo Rummenigge - huyền thoại hiện là cố vấn của Bayern, họ rút lui vì đòi hỏi phí chuyển nhượng trên trời từ Stuttgart. Và đến gần "cuối phiên chợ hè", tiền đạo này được Newcastle chiêu mộ với giá 99 triệu USD.

"Tôi xin chúc mừng Stuttgart vì đã tìm được một kẻ ngu ngốc sẵn sàng trả số tiền khổng lồ như vậy cho Woltemade", Rummenigge nói trên truyền hình bang Bavaria ngày 29/9.

Woltemade cao 1,98 mét, nhưng khéo léo và được người hâm mộ ở Đức ví như "Messi cao 2 m". Anh nổi lên khi ghi 17 bàn cho Stuttgart trên mọi đấu trường qua 33 lần ra sân, trong đó có 12 bàn ở Bundesliga. Ở Cup Quốc gia Đức, trung phong này ghi 5 bàn, trong đó có một pha lập công ở trận chung kết, giúp Stuttgart đánh bại Bielefeld 4-2 đoạt danh hiệu.

Rummenigge tham gia bộ máy lãnh đạo Bayern từ 1991 rồi làm Chủ tịch điều hành CLB từ 2002 đến tháng 7/2021. Dưới thời ông, Bayern nổi tiếng chi tiêu chặt chẽ, không chạy đua mua sắm các sao trẻ với giá trên trời. Theo Rummenigge, vụ Newcastle mua Woltemade với giá 99 triệu USD làm minh chứng cho việc giá trị chuyển nhượng cầu thủ đang bị thổi phồng quá mức, dẫn đến những khoản chi tiêu điên rồ đang diễn ra ở các giải đấu châu Âu khác.

"Từng bước một, chúng ta đang tiến tới những con số chuyển nhượng mà tôi cho rằng không còn chấp nhận được nữa. Chúng ta không nên đáp ứng mọi yêu cầu điên rồ đó", huyền thoại 70 tuổi người Đức nói thêm.

Rummenigge đứng cạnh Lahm trong một buổi lễ đưa cựu hậu vê Bayern vào Sảnh Danh vọng bóng đá Đức tháng 10/2022. Ảnh: FC Bayern

Không chỉ Rummenigge, một cựu danh thủ Bayern khác, Philipp Lahm, trên báo Anh The Guardian, cũng mô tả thương vụ Woltemade của Newcastle là "đầy rủi ro và vội vàng". "

"Số tiền Newcastle chi cho Woltemade là một canh bạc", Lahm bình luận. "Với một cầu thủ, bản hợp đồng này như một dự án cả đời. Cậu ấy từng muốn đến Bayern, nhưng khi một đội khác đáp ứng mức giá Stuttgart yêu cầu, thương vụ được chốt. Chủ sở hữu từ Saudi Arabia và ban lãnh đạo Newcastle có vẻ còn non trong lĩnh vực này. Newcastle đã rơi vào ‘cơn sốt đi tìm vàng’ khi những mục tiêu ưu tiên trước đó không thể chiêu mộ được".

Theo Lahm, so với Florian Wirtz - tiền vệ công được Liverpool mua từ Leverkusen với giá 170 triệu USD - cũng trong hè vừa qua, Woltemade già hơn một tuổi nhưng chưa chứng tỏ được nhiều.

"Cậu ta chỉ thường xuyên ra sân cho đội một Stuttgart sau khi ghi hai bàn vào lưới Heidenheim cách đây 10 tháng", Lahm viết thêm. "Lúc Wirtz đoạt cú đúp danh hiệu với Leverkusen, Woltemade còn đang chơi dưới dạng cho mượn ở giải hạng ba Đức. Bàn thắng quan trọng nhất của cậu ấy là ở chung kết Cup Quốc gia trước đội hạng ba Arminia Bielefeld. Woltemade gần như không có thành tích đáng kể. Ở U21 châu Âu hè này, tuy là vua phá lưới, cậu ấy là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất ở một đội hình 'già' bậc nhất giải đấu".

Lahm còn phân tích thêm về lối chơi, tỏ ý nghi ngờ khả năng phát triển ổn định của Woltemade. Anh giải thích: "Khác nhiều cầu thủ hàng đầu, trọng tâm cơ thể của cậu ấy hiếm khi nằm ở trung tâm của chuyển động. Woltemade phát triển nhờ tinh thần tự do và sự tự tin. Woltemade chưa tạo ra sự ổn định hay đường hướng nhất định trong phong cách chơi bóng: không ở bước chạm một, không ở kỹ năng phối hợp, không ở thời điểm đánh đầu, cũng không ở cú sút. Những bàn thắng cậu ấy ghi được không phải kết quả tất yếu của những hành động và kỹ năng xuất sắc. Những màn trình diễn nổi bật vì thế khó có thể tái diễn liên tục".

Hoàng Thông tổng hợp