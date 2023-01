New Zealand trao 45 suất học bổng cho học sinh Việt Nam

Năm 2023, Chính phủ New Zealand trao 45 suất học bổng cho học sinh trung học của Việt Nam, mỗi suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên tại nước này .

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) hôm 5/1 cho biết khởi động lại chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh. Chương trình có 45 suất học bổng được tài trợ từ 45 trường trung học, mỗi suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên tại New Zealand.

Học sinh quốc tịch Việt Nam, đang học lớp 8, 9, 10 ở trong nước, có điểm trung bình học tập từ 8.0 (hoặc tương đương), IELTS từ 5.5 (hoặc PTE 36/TOEFL iBT 46/Duolingo 85 hoặc tương đương) có thể ứng tuyển. Ngoài bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh, ứng viên cần gửi một video ngắn, thể hiện bản thân một cách sống động và trực quan nhất. Hạn nhận hồ sơ trực tuyến đến hết 5/4.

Đại diện trường Southland Girl's High School tư vấn cho phụ huynh học sinh tại Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 sáng 29/10 tại Hà Nội. Ảnh: ENZ

Đây là chương trình học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam của Chính phủ New Zealand, được triển khai lần đầu vào năm 2019 với 20 suất, và tăng lên 40 suất trong năm 2020. "Trước Covid-19, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đăng ký có chất lượng cao. Những học sinh nhận được học bổng đến New Zealand học tập cũng đạt được những thành tích vượt trội và chúng tôi tự hào khi là một phần trong thành công của các em", bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, nói.

Bình Minh