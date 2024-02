New Zealand trao 25 học bổng toàn phần cho ứng viên Việt Nam

Chính phủ New Zealand trao 25 suất học bổng toàn phần sau đại học cho các ứng viên Việt Nam, giảm 5 suất so với năm ngoái.

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội hôm 31/1 cho biết đã mở nhận đơn ứng tuyển học bổng chính phủ nước này (Manaaki New Zealand Scholarship). Các ứng viên được yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, hạn cuối đến 6h ngày 29/2 (tức 12h trưa, ngày 29/2, giờ New Zealand).

Học bổng sẽ trao cho 25 ứng viên để theo học tại New Zealand vào năm 2025, ưu tiên các ngành Biến đổi khí hậu và Môi trường, Quản lý rủi ro thiên tai; An ninh lương thực và Nông nghiệp; Năng lượng tái tạo; Quản trị công và Tăng sức chống chịu cho nền kinh tế và khu vực tư.

Sinh viên Đại học Otago, New Zealand. Ảnh: Cơ quan giáo dục New Zealand

Học bổng Manaaki New Zealand dành cho ứng viên từ 18 tuổi trở lên, không giới hạn độ tuổi nhưng ưu tiên người dưới 40 tuổi. Ứng viên phải sinh sống tại Việt Nam trong hai năm gần nhất, có 12 tháng làm việc toàn thời gian hoặc 24 tháng làm việc bán thời gian, liên quan tới ngành học dự định nộp hồ sơ.

Thông thường, yêu cầu tiếng Anh là IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0), TOEFL 90 (thi máy với điểm viết 21), PTE Academic 58 (không kỹ năng giao tiếp nào dưới 50) hoặc tiếng Anh học thuật Cambridge (nâng cao) đạt 176 điểm (không kỹ năng nào dưới 169). Ứng viên không cần điểm tiếng Anh khi nộp hồ sơ, mà chỉ cần khi vào danh sách cuối cùng.

Riêng người ứng tuyển chương trình tiến sĩ cần tìm người hướng dẫn tại các đại học New Zealand. Nếu được chọn vào vòng phỏng vấn, họ được yêu cầu cung cấp bằng chứng đã có người hướng dẫn hoặc đang trao đổi với người giám sát tiềm năng.

Ngoài ra, hệ thống đăng ký trực tuyến học bổng có thể đóng cửa sớm nếu nhận số lượng đơn đăng ký lớn. Vì thế, ứng viên được khuyên nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

Học bổng chính phủ New Zealand bắt đầu từ năm 1990, dành cho sinh viên quốc tế theo đuổi bậc sau đại học. Từ đó đến nay, gần 400 người Việt đã nhận được học bổng này.

Bình Minh