New Zealand tiếp tục phong tỏa toàn quốc

Chính phủ New Zealand thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết tháng nhằm ngăn đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên sau nửa năm.

"Điều này được thực hiện để chúng ta có thể kiểm soát chủng Delta và mở cửa trở lại an toàn. Chúng ta không thể mở cửa lại nếu vẫn còn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Để hành động an toàn, chúng ta phải tự tin rằng mình đã dập tắt được dịch và ngăn chặn, cách ly tất cả ca nhiễm", Guardian dẫn lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói hôm 27/8.

Theo Thủ tướng Ardern, hầu hết các biện pháp hạn chế cấp độ 4 vẫn tiếp tục được áp dụng tại thành phố Auckland, nơi ghi nhận đa số các ca nhiễm, trong hai tuần nữa. Gần như các khu vực còn lại ở New Zealand sẽ chuyển sang biện pháp hạn chế thấp hơn, ở mức ba, sau ngày 31/8.

Người dân đi lại trên đường phố Wellington, New Zealand, hôm 18/8. Ảnh: AFP.

Với hạn chế cấp độ ba, các địa điểm công cộng vẫn đóng cửa, hạn chế đi lại trong khu vực, cấm tụ tập ngoại trừ tang lễ và đám cưới. Quán ăn và các tiệm bán lẻ chỉ được phép giao hàng hoặc cho phép qua nhận hàng.

New Zealand bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ 17/8 sau khi phát hiện ca nhiễm nCoV cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 2. Bệnh nhân được xác nhận nhiễm biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao.

New Zealand từng được ca ngợi là một trong những nước chống dịch tốt nhất và tránh được các đợt bùng phát nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác. Trước khi phát hiện ca nhiễm chủng Delta, cuộc sống của người dân tại New Zealand gần như đã trở lại bình thường.

Quốc gia này hiện ghi nhận hơn 3.300 ca nhiễm và 26 ca tử vong do nCoV. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của New Zealand tương đối thấp, khi mới tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 21% dân số.

Ngọc Ánh (Theo AP/Independent)