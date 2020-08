New Zealand phong tỏa toàn bộ viện dưỡng lão

New Zealand phong tỏa các viện dưỡng lão trên toàn quốc do lo ngại Covid-19 lây lan, sau khi phát hiện ca nhiễm nCoV mới sau hơn 100 ngày.

Lệnh phong tỏa các viện dưỡng lão được Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố hôm nay, do lo ngại do các cơ sở chăm sóc người già là những nơi có thể trở thành điểm nóng về lây truyền Covid-19.

"Tôi nhận ra rằng điều này sẽ vô cùng khó khăn đối với những ai có người thân đang ở trong các cơ sở này, nhưng đó là cách mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có thể làm để bảo vệ và chăm sóc họ", bà Ardern nói.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại họp báo ở Christchurch, New Zealand, ngày 13/3. Ảnh: AP.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua, bà Ardern thông báo nước này đã ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên trong cộng đồng sau 102 ngày "sạch bóng" virus, đồng thời khẳng định New Zealand đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho tình huống này.

Thủ tướng Ardern tuyên bố đợt bùng phát dịch mới có thể buộc bà phải hoãn cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Nhà chức trách đang truy vết tiếp xúc với 4 ca nhiễm mới ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand với dân số 1,5 triệu. Các ca nhiễm mới được phát hiện trên 4 người cùng một gia đình ở thành phố Auckland, trong đó có một người hơn 50 tuổi. Nguồn lây nhiễm chưa được xác định và gần đây họ không ra nước ngoài.

Lệnh ở nhà ba ngày đối với người dân ở Auckland được công bố tối 11/8 và có hiệu lực từ trưa 12/8. Điều này đồng nghĩa với việc người dân được khuyến cáo không đến chỗ làm và trường học, đồng thời cấm tụ tập trên 10 người. Các siêu thị trên khắp New Zealand bắt đầu xuất hiện tình trạng mua sắm hoảng loạn và dòng người xếp hàng dài tại các điểm xét nghiệm nCoV.

New Zealand hôm 9/8 cán mốc 100 ngày không ghi nhận ca nhiễm nCoV trong cộng đồng, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi như một hình mẫu cho những nơi khác. Nước này cũng chỉ báo cáo 22 người chết và gần 1.600 ca nhiễm trên tổng dân số gần 5 triệu người.

Kết quả là người dân New Zealand đã được tận hưởng một cuộc sống gần như bình thường, không phải giãn cách xã hội, với các sự kiện thể thao và văn hóa vẫn được tổ chức. Tuy nhiên, giới chức y tế từng nhiều lần cảnh báo người dân không nên chủ quan và làn sóng lây nhiễm thứ hai là "không thể tránh khỏi".

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến hơn 20,5 triệu người nhiễm, gần 746.000 người chết.

Mai Lâm (Theo AFP)