New Zealand nói 'ngày càng khó hòa giải' với Trung Quốc

Thủ tướng New Zealand cho hay khác biệt trong quan hệ với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải khi Bắc Kinh thay đổi vai trò trên trường quốc tế.

"Không thể không lưu tâm rằng khi vai trò của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và thay đổi trên trường quốc tế, sự khác biệt giữa các hệ thống của chúng ta, cũng như các lợi ích và giá trị hình thành nên những hệ thống đó, sẽ ngày càng khó hòa giải", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Trung Quốc ở Auckland hôm nay.

Thủ tướng New Zealand cho biết đây là thách thức không chỉ của New Zealand mà của nhiều quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Âu cùng nhiều nơi khác.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (thứ hai từ trái qua) đi cạnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hồi tháng 4/2019. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được Thủ tướng Ardern đưa ra trong bối cảnh New Zealand phải đối mặt với áp lực từ một sống đồng minh phương Tây về việc nước này không sẵn sàng cùng liên minh an ninh và tình báo Ngũ Nhãn chỉ trích Trung Quốc.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta tháng trước đã gây ra phản ứng bất bình cho các đồng minh khi nói rằng bà không thoải mái về việc mở rộng vai trò của Ngũ Nhãn, bao gồm New Zealand, Australia, Anh, Canada và Mỹ.

"Bài phát biểu của Thủ tướng Ardern dường như được đưa ra để làm chệch hướng chỉ trích về phát ngôn của Mahuta. Tuy nhiên, chúng cũng không làm thay đổi chính sách tổng thể của New Zealand là chuyển sang thân thiện hơn với Trung Quốc hoặc ít nhất là ít trung lập hơn", nhà phân tích chính trị quốc tế Geoffrey Miller nói.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất New Zealand khi chiếm gần một phần ba sản lượng xuất khẩu của nước này. Quan hệ hai nước gần đây xảy ra một số căng thẳng sau khi New Zealand cùng các đồng minh Ngũ Nhãn dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau khi Bắc Kinh áp luật an ninh mới tại đặc khu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)