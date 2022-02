New Zealand mở biên giới sau hai năm

Thủ tướng New Zealand công bố kế hoạch mở cửa biên giới sau gần hai năm áp dụng những biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới.

Thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay công bố kế hoạch mở cửa biên giới theo từng giai đoạn, mở đầu là công dân New Zealand ở Australia đã tiêm đủ vaccine Covid-19 có thể nhập cảnh mà không phải cách ly tập trung từ ngày 27/2. Quy định này sẽ áp dụng cho công dân New Zealand ở nước khác sau đó hai tuần.

Hành khách và lao động tay nghề cao đã tiêm đủ vaccine có thể đến New Zealand từ ngày 13/3, trong khi tối đa 5.000 sinh viên quốc tế sẽ được nhập cảnh từ ngày 12/4.

Người dân đi dạo trên đường phố Auckland, New Zealand, hồi tháng 11/2021. Ảnh: Reuters.

Du khách từ Australia và các nước miễn visa chỉ được nhập cảnh New Zealand từ tháng 7, trong khi quy định hạn chế sẽ áp dụng với phần còn lại của thế giới cho đến tháng 10. Toàn bộ hành khách đến nước này vẫn phải tự cách ly trong 10 ngày.

Thủ tướng Ardern cho rằng mở cửa biên giới một cách có kiểm soát sẽ cho phép người dân đoàn tụ và lấp đầy khoảng trống lao động, trong khi vẫn bảo đảm hệ thống y tế có thể tiếp nhận số ca nhiễm tăng lên.

"Chiến lược của chúng tôi với biến chủng Omicron là giảm đà lây nhiễm, kiểm soát biên giới là một phần trong kế hoạch đó", bà cho hay. Nước này đã phát hiện các ca nhiễm Omicron đầu tiên và số trường hợp mang biến chủng này đang dần tăng lên.

Quy định tự cách ly đang gặp sự phản đối từ ngành du lịch, khi giới chức cho rằng nó sẽ cản trở nỗ lực phục hồi lĩnh vực mang lại nhiều ngoại tệ nhất cho New Zealand trước đại dịch. "Không ai muốn tới đây nếu phải ngồi trong khách sạn suốt tuần đầu tiên", giám đốc Hiệp hội Sân bay New Zealand Kevin Ward cho hay, thêm rằng du khách từ Australia sẽ chỉ đạt mức 7% so với năm 2019 nếu duy trì biện pháp này.

Thủ tướng Ardern cho biết chính phủ sẽ xem xét quy định tự cách ly. "Tái mở cửa sẽ ý nghĩa hơn với du khách nếu họ được nhập cảnh và bớt thời gian tự cách ly", bà nói.

New Zealand áp dụng một trong những chiến lược kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới trong hai năm qua, nhằm ngăn Covid-19 xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng. Người nước ngoài bị cấm nhập cảnh, trong khi công dân muốn về nước phải đăng ký khẩn cấp với chính phủ hoặc tìm được chỗ trống trong các cơ sở cách ly tập trung do chính quyền quản lý.

Chính sách này giúp New Zealand duy trì số ca nhiễm và tử vong thấp. Quốc gia với 5 triệu dân mới ghi nhận khoảng 17.000 ca nhiễm, trong đó 53 người đã chết. Tuy nhiên, nó cũng khiến hàng chục nghìn người New Zealand ở nước ngoài không thể gặp mặt gia đình, nhiều người mất việc và tổn thất kinh tế cho những ngành phụ thuộc vào du khách quốc tế.

Vũ Anh (Theo Reuters)