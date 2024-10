New Zealand hút du học sinh Việt

Lượng du học sinh đến New Zealand năm 2023 tăng 67% so với năm ngoái với 31/54 ngành tại các trường đại học lọt top 100 thế giới.

Số liệu trên được công bố trong bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025. Ngoài ra, các trường đại học New Zealand còn dẫn đầu thế giới về hướng tiếp cận giáo dục bền vững và bình đẳng, theo Impact Rankings 2024. Tất cả đều nằm trong top 500 tốt nhất thế giới.

Trong đó, Đại học Canterbury, Waikato, Victoria Wellington, và Auckland đạt chứng nhận "triple crown" - danh hiệu uy tín quốc tế dành cho các trường đại học đào tạo lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Hiện trên thế giới chỉ có 1% trường nhận danh hiệu này từ AMBA, AACSB và EQUIS.

Những ngành học nổi bật của các trường đại học New Zealand thuộc top 100 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025 gồm Ngôn ngữ, Kỹ thuật, Giải phẫu học và Sinh lý học, Tâm lý học và Giáo dục...

Giảng viên một trường đại học hướng dẫn sinh viên quốc tế làm khóa luận. Ảnh: ENZ

Các bậc học trong hệ thống giáo dục New Zealand linh hoạt với đa dạng lộ trình. Hệ thống trường công lập ở bậc trung học được đánh giá có chất lượng đồng đều ở các vùng khác nhau. Mức học phí chỉ khoảng 16.000-25.000 NZD (khoảng 240-375 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt theo quy định của chính phủ cho bậc này là 17.000 NZD (khoảng 255 triệu đồng).

Các bậc học đại học, sau đại học có nhiều lộ trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh, sinh viên Việt Nam. Chương trình dự bị đại học cho phép học sinh hoàn thành lớp 11 ở Việt Nam, chuẩn bị cho hành trình đại học tại New Zealand.Chứng chỉ tương đương năm nhất đại học cũng có điều kiện đầu vào đơn giản, dễ hơn. Chương trình dự bị thạc sĩ mới triển khai tại Việt Nam còn cho phép người tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên dễ dàng tiếp cận khóa học thạc sĩ tại New Zealand.

Xét về thời gian, chi phí, đa phần chương trình bậc đại học tại nước này chỉ kéo dài ba năm, trừ ngành y dược, luật, kỹ thuật... Bậc thạc sĩ có nhiều lựa chọn với 12-18 tháng theo hướng tín chỉ hoặc nghiên cứu. Bậc tiến sĩ thường kéo dài khoảng 3-4 năm.

Hiện tất cả trường đại học New Zealand đều có học bổng cho học sinh Việt Nam. Thông tin cụ thể, học sinh, sinh viên có thể tham khảo tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024, diễn ra trong hai ngày 19-20/10 tại Việt Nam. Chương trình do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức.

Chuỗi hoạt động tại ngày hội bao gồm hội thảo về học bổng chính phủ bậc sau đại học, trung học. Đại diện tuyển sinh của các trường sẽ có mặt để tư vấn trực tiếp cho phụ huynh, người học về các kỳ nhập học năm 2025.

New Zealand nổi bật với lộ trình học linh hoạt giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực của mình. Ảnh: ENZ

Về cơ hội nghề nghiệp, New Zealand là một trong số các nước có chính sách làm việc sau tốt nghiệp ưu ái cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, người hoàn tất bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có thể ở lại làm việc ba năm. Với sinh viên chương trình chuyển tiếp bậc cử nhân, thời gian ở lại New Zealand tương ứng với thời gian học tại nước này.

Nguyễn Việt Tường Vi là một trong những sinh viên Việt ở lại New Zealand làm việc ở vị trí kỹ sư kết cấu cầu đường - cao tốc tại Tập đoàn Aecom (Auckland, New Zealand) theo diện ba năm sau tốt nghiệp. Vi cho biết chính sách này giúp cô tìm được công việc phù hợp chuyên môn, thiết lập kế hoạch sinh sống lâu dài ở đất nước này. Trong vòng 4 tháng sau tốt nghiệp, Vi nhận thị thực cư trú do ngành và vị trí công việc nằm trong Green List - danh sách ngành nghề cần nhân lực cao tại New Zealand.

Ngoài tiếp cận môi trường làm việc quốc tế, du học sinh New Zealand có thể xây dựng kế hoạch sinh sống, phát triển sự nghiệp lâu dài tại nước này. Ảnh: ENZ

Theo đại diện các đơn vị tư vấn du học, New Zealand là một trong những thị trường lao động "khát" nhân lực. Sinh viên quốc tế được tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm làm việc, xây dựng lộ trình sự nghiệp ở nước này và nhiều nước khác. Người muốn định cư lâu dài tại New Zealand có thể tham khảo thông tin cụ thể về chương trình tay nghề cao hoặc Green List trên trang thông tin của Cục Di trú New Zealand (Immigration New Zealand).

Á Hiên