New York ngập trong nước vì bão Elsa

Tuyến đường gần ga tàu điện ngầm số 157 ngập nước hôm 8/7.

Nhiều người cho rằng cơ sở hạ tầng cũ kỹ của thành phố là lý do gây ngập lụt. Eric Adams, ứng viên thị trưởng New York của đảng Dân chủ, chỉ trích Cơ quan giao thông đô thị New York (MTA) vì "những quyết định giải ngân kém trong nhiều thập kỷ". "New York không thể như thế này được", ông nói.