New York hai tháng không có người đi bộ bị đâm chết

MỹThành phố New York lập kỷ lục không ghi nhận người đi bộ nào chết do tai nạn giao thông suốt 58 ngày qua, khi áp lệnh phong tỏa ngăn Covid-19.

Giám đốc Sở Giao thông thành phố New York Polly Trottenberg hôm 12/5 cho biết đây là kỷ lục kể từ khi thành phố bắt đầu theo dõi số ca tử vong đối với người đi bộ từ năm 1983.

Thống kê của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (NCBI) Mỹ cho thấy số người đi bộ chết do tai nạn giao thông ở thành phố New York trung bình là 177 người/năm, so với 4.936 người/năm trên toàn nước Mỹ.

Tính đến 12/5, New York đã áp lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 được 51 ngày. Tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa, người lao động được phép làm việc tại nhà từ 22/3.

Người dân đeo khẩu trang trên một con phố ở thành phố New York, bang New York, Mỹ, ngày 27/3. Ảnh: AP.

Do đó, những con phố vốn thường xuyên tắc nghẽn ở New York trở nên vắng vẻ khác thường và mật độ giao thông giảm xuống mức chưa từng thấy. Bà Trottenberg cho rằng đây là nguyên nhân dẫn tới số người đi bộ tử vong vì tai nạn giao thông giảm, song kêu gọi người dân đề cao cảnh giác dù ít ôtô trên đường phố.

"Thật không may, một số tài xế lợi dụng những con đường vắng để tăng tốc cẩu thả và chúng tôi hiểu rằng không bao giờ được phép mất cảnh giác", Trottenberg nói.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) Sophia Mason cho hay từ 13/4 đến 10/5, số vụ va chạm gây thương tích trên đường phố đã giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 3.236 xuống 1.015 vụ. Tuy nhiên, Sở Giao thông New York ghi nhận số vụ vi phạm tốc độ tăng gấp đôi so với trước khi đại dịch bùng phát.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 4,4 triệu người nhiễm, hơn 298.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,4 triệu ca nhiễm, hơn 85.000 ca tử vong.

Bang New York được xem là tâm dịch của nước Mỹ với hơn 340.000 ca nhiễm, hơn 22.000 ca tử vong, trong đó, chỉ riêng thành phố New York báo cáo hơn 20.000 ca tử vong trên tổng số hơn 187.000 ca nhiễm.

Mai Lâm (Theo ABC News/Gothamist)