New York có thể không thống kê hơn 5.000 người chết vì nCoV

Một nghiên cứu của sở y tế New York cho thấy số ca chết vì nCoV ở thành phố có thể nhiều hơn 5.300 so với thống kê.

Theo nghiên cứu của Sở Y tế và Tâm thần New York do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố hôm 11/5, từ 11/3 đến 2/5, thành phố ghi nhận nhiều hơn khoảng 24.000 người chết so với dự đoán.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng 5.300 ca trong số đó tử vong vì nCoV mà không được tính vào thống kê của thành phố, bởi họ chết tại nhà hoặc không được xét nghiệm để biết có nhiễm virus hay không.

Nhân viên y tế trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn,thành phố New York, đẩy xe chở xác bệnh nhân Covid-19 khỏi trung tâm hôm 2/4. Ảnh: Reuters.

Con số này cũng thể hiện sóng ngầm của cuộc khủng hoảng. Nỗi sợ nhiễm nCoV và tình trạng quá tải ở bệnh viện có thể khiến nhiều người trì hoãn tìm kiếm hoặc nhận được hỗ trợ y tế cho các bệnh như đau tim hoặc tiểu đường.

"Biết được số ca tử vong vượt dự đoán rất quan trọng để tìm hiểu tỷ lệ tử vong do Covid-19 và cả bệnh khác do thiếu hỗ trợ", trích báo cáo.

Báo cáo nhấn mạnh những thách thức xác định số người chết vì Covid-19 mà các nhà chức trách phải đối mặt. Hạn chế xét nghiệm cùng cách tính toán khiến thế giới không thể biết được chính xác số người tử vong vì nCoV.

Thành phố New York tính đến 10/5 ghi nhận gần 14.800 ca tử vong vì nCoV được xác nhận bằng kết quả dương tính và gần 5.200 ca khác không được xét nghiệm nhưng bác sĩ liệt kê vào danh sách tử vong do nCoV.

Bang New York, tâm dịch của Mỹ, ghi nhận hơn 335.000 ca nhiễm và hơn 21.000 ca tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 1,4 triệu người nhiễm và hơn 81.000 người tử vong. Covid-19 xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,17 triệu người nhiễm và hơn 285.000 người tử vong.

Hồng Hạnh (Theo AP)