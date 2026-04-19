New York đặt thùng rác công nghệ cao thay hàng ngàn chỗ đỗ xe

6.500 thùng rác cỡ lớn sẽ thay thế chỗ đỗ xe hơi tại New York vào cuối 2027, bởi "vỉa hè không nên phủ đầy rác".

Theo quy định của chính quyền New York, từ năm sau, tòa chung cư có trên 30 căn hộ phải sử dụng loại thùng rác dung tích 4 m3, thay vì bỏ túi rác trên vỉa hè. Các khu dân cư mật độ thấp có thể chọn loại thùng này hoặc cỡ trung có bánh xe.

Những thùng rác cỡ lớn thuộc dạng kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu. Mỗi thùng chỉ phục vụ một tòa nhà nhất định, được kích hoạt bằng thẻ từ, thiết kế mở bằng chân và tự khóa khi nhận rác xong.

Một thùng rác công nghệ cao cỡ lớn trên đường phố New York. Ảnh: CBS

Người dân được yêu cầu chỉ bỏ rác sinh hoạt, không bỏ chung rác thực phẩm, tái chế hay các đồ cồng kềnh. Loại thẻ từ chuyên dùng để thu gom chỉ được cấp cho công nhân vệ sinh hoặc người quản lý khu dân cư.

Trong đợt mở rộng lần này, New York cấp thùng rác cho hơn 3.500 tòa nhà. Do kích cỡ lớn, số thùng này sẽ chiếm vị trí của 6.500 chỗ đỗ xe hơi. Thành phố đặt mục tiêu thu gom rác thải bằng thùng chứa này trong 5 năm tới, tương ứng bổ sung 10.000 thùng.

Theo ông Mamdani, thành phố đang đầu tư 15 triệu USD ngân sách năm tài chính 2026 và 35,5 triệu USD trong 2 năm tới để triển khai việc lắp đặt thùng rác công nghệ cao nhanh nhất có thể. Dự án cần thực hiện tới năm 2031, đòi hỏi hệ thống xe chở chuyên dụng đồng bộ để vận hành, giúp giảm tải việc khuân vác nặng cho công nhân. Trong khi đó, đây là lần đầu các nhà sản xuất Bắc Mỹ và châu Âu hợp tác chế tạo loại xe này.

Tại New York, người dân thường bỏ rác trong túi nilon đen, tập trung trên vỉa hè gần khu vực sinh sống. Tình trạng này khiến vỉa hè mất vệ sinh, dễ gây tai nạn.

Chương trình đặt thùng rác tiên tiến được thí điểm tại West Harlem, với 1.100 thùng. Giới chức địa phương cho biết, nhờ đường phố thông thoáng và sạch sẽ hơn sau 10 tháng triển khai, số vụ tai nạn giao thông và tai nạn với người đi bộ giảm lần lượt 15% và 9%. Lượng chuột tại khu vực cũng giảm 25%.

Nghị viên Christopher Marte ca ngợi hệ thống thùng rác công nghệ mới tạo sự khác biệt lớn, đảm bảo vỉa hè và đường phố "được thiết kế để con người sinh sống thoải mái, chứ không phải nơi chuột trú ngụ".

Tuy nhiên, không ít người dân phàn nàn loại này quá chiếm diện tích. "Điều tệ nhất là chúng chiếm chỗ đậu xe mà chúng ta đang thiếu", Aarie Thomas, một cư dân ở West Harlem, nói. Một cư dân khác thì ủng hộ phương án lắp thùng rác tiên tiến để kiểm soát nạn chuột đang hoành hành.

Bảo Bảo (theo ABC, NYC Streets Blog)