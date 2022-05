New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu sữa bột

Thị trưởng New York Eric Adams ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn hành vi trục lợi trong khủng hoảng sữa bột.

Tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện cho Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và Người lao động của thành phố ngăn chặn vấn nạn thổi giá mặt hàng sữa bột, theo tuyên bố từ văn phòng thị trưởng ngày 22/5.

"Sắc lệnh này sẽ giúp New York trấn áp mọi nhà bán lẻ đang tìm cách trục lợi từ cuộc khủng hoảng sữa bột bằng cách tăng giá mặt hàng thiết yếu này", ông Adams khẳng định. "Tình trạng thiếu sữa trên toàn quốc đã gây ra nỗi đau và nỗi lo lắng 'không thể tưởng tượng nổi' cho các gia đình khắp thành phố, buộc chúng tôi phải hành động khẩn".

Người dân thành phố nghi ngờ mua phải sữa bột bị thổi giá có thể gửi khiếu nại lên website chính thức của New York.

Kệ sữa công thức cho trẻ em gần như trống trơn tại một hiệu thuốc Walgreens tại thành phố New York, Mỹ, ngày 9/5. Ảnh: CNN.

Thị trưởng Adams cho biết hơn 40% nhà bán lẻ trong khu vực ba bang (gồm bộ phận của các bang New York, New Jersey và Connecticut) không còn sữa công thức. CNN đã khảo sát các nhà bán lẻ lớn ở ba khu vực của thành phố New York nhưng không tìm được hộp sữa nào trên kệ của hai siêu thị lớn ở Greenpoint, Brooklyn. Một nhân viên siêu thị giấu tên tiết lộ một số sữa được giữ "trong văn phòng ở đằng sau".

Các gia đình khắp nước Mỹ lâm vào cảnh lao đao vì khan hiếm sữa công thức, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy do Covid-19 và nhiều lô hàng sữa bột trẻ em bị thu hồi do nhiễm khuẩn. Theo khảo sát của Datasembly từ hơn 11.000 nhà bán lẻ, tỷ lệ hết hàng bày trên kệ của sữa công thức trẻ em tại Mỹ lên tới 43% hồi đầu tháng.

Nhà Trắng tuần trước thông báo mở chiến dịch "Không vận sữa bột", cho rằng bỏ qua tuyến hàng không thông thường sẽ tăng tốc độ nhập khẩu và phân phối sữa công thức, hỗ trợ khẩn cấp trong khi các nhà máy tiếp tục tăng tốc sản xuất. Tổng thống Mỹ cũng dẫn Luật Sản xuất Quốc phòng để ưu tiên nguồn cung cho các nhà máy sản xuất sữa công thức trẻ em.

Ngày 22/5, Nhà Trắng thông báo máy bay quân sự Mỹ đã chở theo khoảng 35 tấn sữa bột trẻ em từ Đức về sân bay ở bang Indiana, miền trung tây Mỹ.

Các quân nhân dỡ lô hàng chở sữa bột trên chiếc C-17 của Không quân Mỹ tại sân bay ở Indianapolis, Indiana, hôm 22/5. Ảnh: AFP.

Đức Trung (Theo CNN/RT)