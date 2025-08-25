Neville: 'Sesko còn lâu mới bắt kịp tốc độ Ngoại hạng Anh'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville xem Sesko là một trong ba vấn đề mà Man Utd cần giải quyết sau trận hòa Fulham 1-1, ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Trên sân Craven Cottage tối 24/8, giống trận thua Arsenal 0-1, HLV Ruben Amorim chỉ dùng Sesko từ hiệp hai. Sau đó, tân binh 22 tuổi chơi mờ nhạt, chỉ chuyền 9 lần, không dứt điểm, rê dắt hay thắng pha tranh chấp nào.

Theo Neville, lẽ ra Amorim nên dùng Sesko nhiều hơn, để trung phong này có thêm thời gian hòa nhập với Ngoại hạng Anh. "Sesko còn lâu mới đạt thể lực tốt nhất hay bắt kịp tốc độ", danh thủ giành hai Champions League và 8 Ngoại hạng Anh với Man Utd nói. "Rõ ràng là nhiều người từng kêu gọi cho cậu ấy vào sân. Ngay cả tuần trước tôi cũng nói rằng nên để cậu ấy đá chính. Bạn không thể để một cầu thủ có giá trị và tiềm năng như vậy tiếp tục ngồi dự bị".

Sesko trong trận Fulham 1-1 Man Utd tối 24/8. Ảnh: Reuters

Neville cũng đặt câu hỏi về việc Amorim cố giữ Mason Mount. Cựu sao Chelsea vừa đá chính trận thứ hai liên tiếp cho Man Utd. Ngay cả khi đưa Sesko vào, Amorim vẫn chọn rút Casemiro trước, thay vì Mount.

"Vấn đề của Amorim là muốn giữ Mount", Neville nói. "Khi Sesko vào sân, ông ấy cho Mount xuống chơi tiền vệ và rút Casemiro. Điều đó khiến đội hình bị hở, và Fulham có thêm cơ hội ghi bàn".

Cựu hậu vệ Man Utd cũng đặt dấu hỏi về việc Amorim cho hai hậu vệ Leny Yoro và Luke Shaw rời sân khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Ông gọi đây là điều kỳ lạ, vì đó là lúc Man Utd cần ổn định tuyến dưới.

Man Utd khởi đầu tốt hơn trước Fulham, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Matheus Cunha gây thất vọng với hai cú sút đập cột và bật thủ môn, còn Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền ở phút 37. Man Utd vượt lên nhờ pha phản lưới của Rodrigo ở phút 58, nhưng không giữ được lợi thế. Phút 73, tận dụng sai lầm của Diogo Dalot, Fulham tổ chức tấn công biên, tạt cho Emile Smith Rowe đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Man Utd đã chi hơn 260 triệu USD để mua Sesko, Cunha và Bryan Mbeumo. Ở chiều ngược lại, HLV Amorim đưa một loạt cầu thủ tấn công khác vào danh sách cần bán gồm: Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Marcus Rashford. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ Rashford chuyển nhượng thành công khi gia nhập Barca theo hợp đồng mượn.

Thanh Quý (theo Youtube)