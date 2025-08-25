Fernandes: 'Tôi bị kích động vì trọng tài không xin lỗi'

Bruno Fernandes tranh cãi với trọng tài trước khi đá hỏng phạt đền trong trận hòa của Man Utd trên sân Fulham ở Ngoại hạng Anh.

"Tôi đã cảm thấy khó chịu", Fernandes nói trên Sky Sports sau trận. "Mọi người đều có thói quen riêng trước khi sút phạt đền. Nhưng sau khi va phải trọng tài, tôi mất bình tĩnh một chút. Tôi khó chịu vì ông ấy không xin lỗi, nên tôi đã bị kích động".

Fernandes nói thêm rằng đó không phải lý do khiến anh sút hỏng phạt đền. "Tôi sút hỏng vì tiếp xúc bóng quá tồi", tiền vệ Bồ Đào Nha nói thêm. "Tôi đặt chân xuống quá thấp, nên khiến bóng bay vọt xà".

Bruno Fernandes phàn nàn với trọng tài trước khi sút hỏng phạt đền của Man Utd trước Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: Reuters

Phút 37 trên sân Craven Cottage, trọng tài Chris Kavanagh thổi phạt đền cho Man Utd sau vài phút xem lại tình huống ngoài sân. Trong lúc lùi lại để lấy đà sút 11m, Fernandes bất ngờ bị Kavanagh va vào người.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha bực tức ra mặt, cầm bóng lên và quay về phía trọng tài nói gì đó. Ông Kavanagh dường như bận nói với các cầu thủ khác không được xâm nhập cấm địa trước quả phạt đền. Sau khi quay về chỗ Fernandes, ông giơ tay sang hai bên, dường như ám chỉ không cố ý. Tiền vệ 30 tuổi cũng không có dấu hiệu bị đau nặng sau tình huống này.

Fernandes sút phạt đền với gương mặt bực bội, đưa bóng đi căng nhưng quá bổng. Đây là lần thứ năm Fernandes đá hỏng phạt đền kể từ khi gia nhập Man Utd năm 2020, bên cạnh 38 lần thành công. Lần gần nhất anh sút hỏng là trước Chelsea tháng 12/2023. Tỷ lệ sút phạt đền thành công của Fernandes cho "Quỷ Đỏ" là 88%, cao hơn nhiều so với mức trung bình (78%-80%).

Cựu hậu vệ Gary Neville khi bình luận trực tiếp trận đấu, nói rằng pha va chạm tuy nhỏ nhưng có thể đã làm Fernandes mất tập trung. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với Neville với nhận xét này.

Sau trận, HLV Ruben Amorim cũng bảo vệ Fernandes, nhưng cũng nhấn mạnh tác hại của cú đá hỏng. "Fernandes không quen với việc sút hỏng phạt đền", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Cậu ấy hiểu rõ mỗi khoảnh khắc đều có thể ảnh hưởng lớn đến tập thể. Fernandes hôm nay thi đấu không thật sự thoải mái, bởi gánh nặng trách nhiệm quá lớn".

Sau tình huống Fernandes bỏ lỡ, Man Utd vẫn vươn lên dẫn trước ở phút 58 nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz. Nhưng đến phút 73, Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, ấn định tỷ số 1-1.

Kết quả khiến "Quỷ Đỏ" tiếp tục khởi đầu chật vật, chưa thắng trận nào sau hai vòng đầu Ngoại hạng Anh. Trong hai trận tới, Man Utd buộc phải thắng để lấy lại tinh thần. Họ sẽ gặp đội hạng dưới Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn tối 27/8, trước khi trở về Old Trafford tiếp Burnley tại vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 30/8.

Hoàng An tổng hợp