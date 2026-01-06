Neville: 'Man Utd nên chấm dứt việc thử nghiệm HLV'

AnhTheo cựu đội trưởng Gary Neville, đội bóng cũ Man Utd cần bổ nhiệm một HLV giàu kinh nghiệm, trung thành với lối chơi tấn công và những giá trị cốt lõi từng làm nên tên tuổi CLB.

Ngày 5/1, Man Utd quyết định sa thải Amorim sau 14 tháng hợp tác. Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đội bóng thành Manchester đá 63 trận, trong đó thua 21, hòa 18, thắng 25 - đạt tỷ lệ 38,1%, ghi 122 bàn và thủng lưới 114 lần.

Trên Sky Sports, Gary Neville kêu gọi ban lãnh đạo Man Utd quay về với bản sắc vốn có trong quá trình tìm người kế nhiệm. Theo cựu hậu vệ người Anh, việc liên tục bổ nhiệm các HLV mang triết lý khác nhau là nguyên nhân khiến đội bóng đánh mất phương hướng kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

HLV Ruben Amorim quan sát trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 ở Ngoại hạng Anh tại sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: AP

"Louis van Gaal, Jose Mourinho, David Moyes, Erik ten Hag hay Ruben Amorim đều mang đến những phong cách rất khác nhau", cựu hậu vệ người Anh nói. "Vấn đề không nằm ở năng lực của họ, mà ở chỗ những ý tưởng đó không phù hợp với cách Man Utd vốn dĩ phải chơi. Những cuộc thử nghiệm này cần phải dừng lại".

Theo Neville, Man Utd cần bảo vệ bản sắc giống như Ajax hay Barca - những CLB không thay đổi triết lý vì bất kỳ cá nhân nào. Ông dẫn lại phát biểu của huyền thoại Bobby Charlton, người từng mô tả Man Utd là đội bóng theo đuổi lối chơi mạo hiểm, giàu tính tấn công, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và luôn hướng đến việc cống hiến cho khán giả.

"Man Utd phải bổ nhiệm một HLV phù hợp với bản sắc của CLB", Neville nhấn mạnh. "Đó là thứ bóng đá nhanh, tấn công, quyết liệt và đầy cảm xúc. Tôi không tin Man Utd nên thay đổi vì bất kỳ HLV nào".

Dù biến động trên băng ghế huấn luyện vào giữa mùa giải, Neville vẫn lạc quan về cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League của Man Utd - đội đang đứng thứ sáu với chỉ ba điểm ít hơn top 4. Ông cũng dự đoán HLV tạm quyền Darren Fletcher sẽ sớm từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ, vốn gây nhiều tranh cãi dưới thời Amorim, để quay lại hàng thủ bốn người quen thuộc.

Tuy nhiên, Neville thừa nhận rất khó đoán định viễn cảnh mùa giải nếu Fletcher phải dẫn dắt đội đến hết mùa. "Man Utd từng bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer ngắn hạn và tạo ra cú hích lớn. Nhưng cũng có giai đoạn Ralf Rangnick được trao quyền tạm thời và mọi thứ diễn ra tệ hại. Chúng tôi đã trải qua cả hai kịch bản", cựu hậu vệ 50 tuổi nói.

Cùng quan điểm lạc quan, Jamie Carragher cho rằng Man Utd vẫn đang ở vị trí thuận lợi để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Theo cựu hậu vệ người Anh, với chất lượng đội hình hiện tại, một HLV đủ năng lực tại Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể giúp đội bóng duy trì vị trí trong nhóm đầu.

"Man Utd chưa bao giờ thực sự tạo được niềm tin dưới thời Amorim, nhưng họ vẫn đứng thứ sáu", Carragher nhận định. "Trong bối cảnh nhiều đối thủ trực tiếp như Liverpool hay Chelsea sa sút, Man Utd có cơ hội thực sự để cạnh tranh vé Champions League. Tôi không chắc họ sẽ vào top 4, nhưng một suất dự cúp châu Âu là mục tiêu khả thi".

Ngày 7/1, "Quỷ đỏ" sẽ làm khách của Burnley trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Fletcher.

Hồng Duy (theo Sky Sports)