Neville: 'Liverpool đang thật sự sụp đổ'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville chỉ trích Liverpool liên tục mắc sai lầm, sau trận hòa Leeds 3-3 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh dù dẫn hai bàn.

"Liverpool đang sụp đổ thật sự", Neville bình luận trên Sky Sports. "Họ quá thất thường, không thể tin tưởng được. Cứ mỗi lần mắc sai lầm là lại kéo theo những sai lầm khác".

Trên sân Elland Road hôm 6/12, Liverpool tưởng đã nắm quyền kiểm soát khi Hugo Ekitike lập cú đúp đầu hiệp hai. Nhưng Ibrahima Konate phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Dominic Calvert-Lewin rút ngắn, rồi Anton Stach gỡ hòa 2-2 chỉ ít phút sau.

Liverpool tái lập thế dẫn bàn ở phút 80, nhờ cú đá chìm của Dominik Szoboszlai. Đến phút bù thứ sáu, Ao Tanaka ghi bàn từ tình huống phạt góc, khiến đội khách vuột chiến thắng.

Ao Tanaka ghi bàn ấn định tỷ số, trong trận Leeds hòa Liverpool 3-3 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Trận hòa trên sân Elland Road khiến Liverpool tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ thắng 4 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường và lỡ cơ hội vượt lên nhóm dẫn đầu. Họ hiện đứng thứ tám, kém đội đầu bảng Arsenal tới 10 điểm.

"Đây là trận đấu Liverpool nắm hoàn toàn trong tay khi dẫn 2-0. Nhưng họ lại tự kéo mình vào rắc rối. Slot chắc chắn không tin nổi những gì đang xảy ra với đội bóng", Neville nói tiếp.

Trong khi đó, HLV Arne Slot thừa nhận sự chủ quan và những sai lầm lặp lại đã khiến Liverpool trả giá. "Đây không phải lần đầu chúng tôi đánh rơi điểm", ông nói. "Không phải lần đầu nhận bàn thua phút cuối. Cũng không phải lần đầu thủng lưới từ bóng chết. Ai cũng hiểu bầu không khí trong phòng thay đồ lúc này.

Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định Liverpool đã kiểm soát toàn bộ trận đấu trước khi tự mắc sai lầm và nhấn mạnh đội bóng phải tự chịu trách nhiệm. "Sau khi dẫn 3-2, chúng tôi đã kiểm soát tốt. Nhưng luôn có rủi ro với các pha bóng dài và bóng hai", Slot nhận định. "Và rồi trong 9 phút bù giờ, họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định. Đó là câu chuyện của mùa giải này, lỗi nằm ở chính chúng tôi. Chúng tôi đã tự trao cơ hội cho đối thủ".

Tương tự, Dominik Szoboszlai cho rằng Liverpool sai lầm lớn khi đánh giá thấp đối thủ. "Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra sau khi dẫn 2-0", tiền vệ người Hungary nói. "Có lẽ chúng tôi nghĩ trận đấu đã kết thúc. Đội phản ứng tốt để dẫn lại 3-2, nhưng việc thủng lưới từ tình huống cố định ở phút cuối là điều khó chấp nhận".

Cầu thủ 25 tuổi nhấn mạnh toàn đội phải thay đổi: "Ai cũng phải chịu trách nhiệm, không chỉ những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tất cả phải sẵn sàng chiến đấu vì CLB".

Các cầu thủ Leeds ăn mừng sau trận hòa Liverpool Các cầu thủ Leeds ăn mừng sau trận.

Trong khi đó, Leeds tiếp tục bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Sau trận thắng Chelsea hồi giữa tuần, đội bóng của HLV Daniel Farke giành thêm một điểm quan trọng để vươn lên thứ 16 và hơn nhóm xuống hạng ba điểm.

Neville khen ngợi: "Đối đầu Man City, Chelsea rồi Liverpool - đây là tuần mà lẽ ra định đoạt tương lai của Leeds tại giải. Nhưng họ đã sống lại hy vọng với 4 điểm quý giá. Farke linh hoạt thay đổi chiến thuật, lúc 3-5-2, lúc 4-2-3-1, và họ đã chơi rất hay".

Hồng Duy (theo Sky Sports)