Neville: 'Chức vô địch nằm trong tay Arsenal'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville tin sự ổn định và hàng thủ chắc chắn sẽ là bệ phóng giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Arsenal thắng trận thứ tư liên tiếp khi hạ Crystal Palace 1-0 trên sân nhà Emirates. Trong khi đó, Liverpool, Man City và Chelsea đều thất bại. Đây là lần đầu tiên cả ba ông lớn này cùng thua trong một vòng đấu Ngoại hạng Anh kể từ vòng 15 mùa 2015-2016. Điều đó khiến Bournemouth (18 điểm) đang là đội bám sát Arsenal nhất (22 điểm).

Eberechi Eze mừng bàn trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trên Sky Sports, Neville cho rằng Arsenal tuy không quá bùng nổ, nhưng đã tìm thấy công thức chiến thắng dựa trên sự ổn định và kỷ luật - yếu tố đủ để giúp họ vươn tâm sau ba mùa liên tiếp về nhì.

"Đây phải là năm của họ", cựu hậu vệ Man Utd bình luận. "Tôi đã dự đoán Arsenal vô địch ba mùa liền, giờ là lần thứ tư. Họ không vượt trội hơn năm ngoái, nhưng đang duy trì sự ổn định và điều đó đủ để họ đăng quang. Arsenal không cần đạt 100 điểm, thậm chí không cần 90. Chỉ cần ở mức cao 80 là có thể vô địch, và Arsenal đủ khả năng làm điều đó".

Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal đang xây dựng bản sắc dựa trên hàng thủ chắc chắn. Sau 9 trận, họ mới thủng lưới 3 bàn và được kỳ vọng có thể phá kỷ lục phòng ngự huyền thoại của Chelsea mùa 2004-2005, khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ lọt lưới 15 bàn sau 38 vòng.

Arsenal cũng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở mọi chỉ số phòng ngự: từ số bàn thua trung bình mỗi trận (0,33), số cú sút phải đối mặt (8), số cú sút trúng đích phải đối mặt (2,1) cho đến chỉ số bàn thua kỳ vọng mỗi cú dứt điểm (0,074). "Pháo thủ" còn là đội duy nhất chưa mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua kể từ đầu mùa, đồng thời chỉ để đối thủ sút trong vòng cấm 50 lần - ít nhất giải.

"Arsenal rất đáng tin. Họ không để thủng lưới nhiều, không có một tiền đạo quá xuất sắc, nhưng lại có một 'máy ủi' chăm chỉ và hiệu quả", Neville nói thêm, nhắc đến Viktor Gyokeres. "Đây là cơ hội của Arsenal. Tôi chưa bao giờ tin tưởng như vậy, dù mùa giải còn sớm. Đây là lúc họ phải nắm lấy thời cơ để trở lại đỉnh cao".

Gabriel Magalhaes vui mừng sau trận thắng Crystal Palace. Ảnh: Arsenal FC

Jamie Carragher cũng đánh giá cao hàng thủ Arsenal, và ca ngợi Gabriel Magalhaes là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất giải đấu nhờ khả năng thống trị ở cả hai vòng cấm. Gabriel là trung vệ duy nhất góp dấu giày vào 20 bàn tại Ngoại hạng Anh (18 bàn và 2 kiến tạo), kể từ khi gia nhập Arsenal mùa 2020-2021. Trong trận thắng Crystal Palace, hậu vệ Brazil suýt gia tăng thành tích với cú đánh đầu dội xà.

"Các tình huống cố định vẫn sẽ là điểm nhấn lớn mùa này, và không đội nào sẵn sàng hơn Arsenal nếu xu hướng đó tiếp tục", Carragher bình luận. "Đội bóng của Arteta được xây dựng để đối phó với kiểu trận đấu này, cao lớn, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi từng nói Arteta đang cố vô địch theo phong cách Mourinho, và điều đó không có gì sai. Nếu Arsenal vô địch, Gabriel xứng đáng là ứng viên số một cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa".

Trái ngược với Arsenal, đội đương kim vô địch Liverpool thi đấu đầy bất ổn. Trận thua Brentford 2-3 đã là thất bại thứ tư liên tiếp của họ ở Ngoại hạng Anh, và là thứ năm trong sáu trận trên mọi đấu trường. Từ chỗ tràn trề hy vọng bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Arne Slot rơi xuống thứ 7 sau chín vòng, chỉ giành 15 điểm và kém Arsenal bảy điểm.

Van Dijk thất vọng trong trận thua Brentford 2-3 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh ngày 25/10. Ảnh: AFP

"Việc thua bốn trận liên tiếp đối với một đội như Brentford, hoặc một đội đang chiến đấu trụ hạng, sẽ là một thảm họa. Còn với việc nhà vô địch thua bốn trận liên tiếp, cùng khoản chi lớn trong mùa hè, tôi nghĩ Liverpool đang ở thời kỳ khủng hoảng. Sẽ có rất nhiều câu hỏi nghiêm túc được đặt ra cho tất cả mọi người, từ các cầu thủ đến HLV", Carragher nhận xét.

Cựu hậu vệ Liverpool cũng cho rằng đội bóng cũ đang gặp vấn đề về mặt thể chất nhiều hơn là mất phong độ, sự tự tin, hay các cầu thủ mới chưa hòa nhập với tập thể.

Ngày 29/10 Liverpool đá trên sân nhà Anfield tiếp Crystal Palace ở vòng bốn Cup Liên đoàn. Tiếp đó, họ sẽ gặp Aston Villa, Man City ở Ngoại hạng Anh và Real ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Hồng Duy - Ngọc Tuấn (theo Sky Sports)