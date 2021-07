Cảnh ân ái trong 'Nevertheless' gây sốt

Khán giả bàn luận nhiều về loạt cảnh 19+ của Han So Hee - Song Kang trong phim "Nevertheless".

Tập bốn Nevertheless lên sóng tối 10/7, khắc họa tâm lý của Yoo Na Bi (Han So Hee đóng) khi rơi vào mối tình không rõ ràng với "bad boy" Park Jae Eon (Song Kang). Cả hai chưa xác nhận quan hệ nhưng liên tục gặp gỡ vào ban đêm và ân ái. Sau một buổi đi chơi, cả hai về nhà, liên tục ôm hôn từ sofa cho tới nhà bếp. Na Bi tự trách bản thân mù quáng, bất an song không thể cưỡng sức hút của Jae Eon.

Han So Hee và Song Kang có nhiều cảnh 19+ trong phim. Ảnh: jTBC.

Trên các diễn đàn, hàng nghìn khán giả bàn tán cảnh 19+ của Han So Hee - Song Kang. Họ chia sẻ ảnh và video đôi diễn viên và nói phim quá táo bạo. Khán giả viết trên Pann, Instagram: "Bội thực với những cảnh ôm hôn, không thể đếm hết họ tình tứ bao nhiêu lần", "Diễn xuất của cặp diễn viên chính rất tốt. Nhưng không nên cổ xúy trào lưu không hẹn hò, chỉ lên giường", "Thật ngại khi xem phim này cùng gia đình", "Có cần thiết phải nhiều cảnh ân ái như vậy không?"...

Cảnh ân ái của Han So Hee gây sốt Trailer phim. Video: jTBC. Nevertheless dán nhãn 19+, lên sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh jTBC. Phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng), xoay quanh Yoo Na Bi - cô gái không tin vào tình yêu sau tổn thương, nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Trong khi Park Jae Eon (Song Kang) quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng vẫn không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, gây ra nhiều tình huống rối rắm.

Han So Hee sinh năm 1994, cao 1,65 m, từng gây gây chú ý khi đóng vai người thứ ba trong Thế giới hôn nhân (2020). Nhờ thành công của phim, cô được truyền thông và các nhãn hàng "săn đón", làm gương mặt đại diện loạt thương hiệu nước hoa, kem dưỡng da, đồ uống, trang phục thể thao, ứng dụng giao hàng.

Diễn viên, người mẫu Song Kang bằng tuổi So Hee, ra mắt làng giải trí từ năm 2017. Anh từng đóng Kẻ nói dối và người tình, Love Alarm.

Phi Yến