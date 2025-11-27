Neuer bị chế giễu khi lên giữa sân trong trận thua Arsenal

Arsenal được khen là đội hay nhất thế giới hiện tại, sau trận thắng Bayern 3-1 tại Champions League, trong khi thủ môn 39 tuổi Manuel Neuer bị chế giễu.

Phút 76 trận đấu trên sân Emirates tối 26/11, Arsenal phản công nhanh khi đang dẫn Bayern 2-1. Tiền vệ Eberechi Eze phất dài cho Gabriel Martinelli lao lên, dùng đùi đỡ bóng. Neuer đã chắn trước ở gần giữa sân, nhưng nhịp đỡ bước một bằng của Martinelli đưa bóng nảy ra xa, khiến thủ thành Đức không kịp trở tay. Tiền đạo người Brazil sau đó dẫn thẳng đến khung thành bỏ trống, đặt lòng chân phải ấn định thắng lợi 3-1 cho Arsenal.

Martinelli vượt qua Neuer để ghi bàn ấn định tỷ số, trong trận Arsenal thắng Bayern 3-1 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: Guardian

Khoảnh khắc này lập tức khiến Neuer trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Kênh TNT Sports bình luận trên mạng X: "Neuer bị bỏ quên trên đảo hoang".

"Anh ấy thích đá ở tuyến giữa hơn là đứng trong khung thành", tài khoản @__tutta14 phản hồi.

@EmenaIo mỉa mai: "Già rồi mà vẫn thích phiêu lưu. Đây không phải Bundesliga đâu".

Một tài khoản khác thì nhận xét nhịp chạm bóng đầu tiên của Martinelli "biến Neuer thành trò hề".

Neuer từ lâu nổi tiếng với phong cách "thủ môn quét", thường xuyên dâng cao để hỗ trợ phòng ngự như các hậu vệ. Tuy nhiên, ở lần mạo hiểm này, anh bị đánh giá là thiếu tỉnh táo và khiến Bayern phải nhận bàn thua chốt hạ. Thất bại 1-3 cũng khiến đội bóng Đức mất đỉnh bảng Champions League, tụt xuống thứ ba sau PSG.

Sau trận, Neuer cho biết thất vọng với kết quả, nhưng phải chấp nhận sự thực. "Arsenal đã chơi tốt hơn trong những tình huống quyết định. Còn chúng tôi không tạo được những cơ hội rõ ràng", anh nói. "Trong hiệp hai, Arsenal hoàn toàn áp đảo. Tôi không có gì phải phàn nàn về kết quả".

Neuer bị chế giễu khi lên giữa sân để Arsenal chọc thủng lưới Bàn thắng thứ ba của Arsenal.

Không chỉ người hâm mộ, truyền thông châu Âu đồng loạt lên tiếng sau màn thể hiện tệ hại của Neuer và sự lép vế của Bayern. Báo Áo Kronen-Zeitung nhận xét thủ môn đội khách "chơi một ngày thảm họa", đặc biệt ở tình huống "lao lên vô tổ chức" dẫn đến bàn thua thứ ba.

Các tờ Thụy Sĩ như Tages-Anzeiger và Blick đều mô tả Arsenal "xé nát" và "trừng phạt Bayern tàn nhẫn".

Ở Anh, truyền thông gọi chiến thắng của Arsenal là "lời cảnh báo đến cả châu Âu". Tờ Sun viết "Pháo thủ gieo giông bão để lên đỉnh bảng".

Trước khi đến Anh, Bayern đã ghi được ít nhất hai bàn trong mọi trận đấu mùa này. Nhưng hôm qua, đội bóng của Vincent Kompany họ chỉ dứt điểm 8 lần, chạm bóng 13 lần trong vòng cấm đối phương. Đây đều là những thông số tệ nhất của họ trong một trận đấu mùa này.

Theo Daily Mail, đội bóng của Mikel Arteta đã "dạy cho Bayern một bài học". Còn ở Tây Ban Nha, Diario AS khẳng định Arsenal "đang là đội hay nhất thế giới". Marca thì xem "Pháo thủ" là ứng viên vô địch số một.

Sau ba mùa chỉ về nhì Ngoại hạng Anh, Arsenal hiện dẫn đầu ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Trái lại, Bayern nhận thất bại đầu tiên mùa này. "Hùm xám" từng đăng ảnh giễu Arsenal trước trận, về mùa giải họ thắng "Pháo thủ" cả hai lượt cùng tỷ số 5-1, ở vòng 1/8 năm 2017. Nhưng lần này, đội thua đậm chính là đương kim vô địch Đức.

Hoàng An (theo Bild)