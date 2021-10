Nếu chồng bỏ game, tôi sẽ ở lại cùng anh trả nợ

Tôi đã nói về sự ra đi của mình nếu anh vẫn chơi game; anh cứ chơi, kệ lời tôi nói.

Tôi là giáo viên, chồng làm kinh doanh, có một bé gái 4 tuổi. Rồi không may chồng dính vào món nợ gần một tỷ đồng vì cha chồng vay mua xe và anh bị người ta lừa gạt, chiếm đoạt tiền. Thời chưa vợ, anh sống nhờ cha mẹ, ngày chơi game rồi cà phê với bạn bè, tối la cà nhậu nhẹt. Khi mới cưới, hàng ngày anh đi làm nhưng vẫn bật máy tính để game tự chạy, tối về lại ngồi chơi. Khi bắt đầu tự kinh doanh, anh rất háo thắng, không bao giờ nghe lời khuyên của tôi. Tính tôi luôn thích sự an toàn và cẩn thận tính toán mọi việc. Để cho chồng lâm nợ nần, tôi trách mình không can thiệp sớm để anh lún sâu. Giờ đây, khi chìm trong bế tắc, anh lại sa đà vào game, tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để chơi. Có những buổi tối, tôi và con chơi với nhau vui vẻ, định rủ anh lên chơi cùng thì anh bận luyện game. Khi muốn nói chuyện với chồng, nhìn thấy anh căng mặt ra vì đang chơi game, tai đeo nghe mà tôi chẳng muốn nói tới nữa.

Tôi nhiều lần khuyên nhủ ngọt ngào, kéo anh ra nhưng anh vẫn chơi. Tôi còn phát hiện anh tham gia những nhóm gái gú, cài ứng dụng hẹn hò, ngắm hotgirl rồi chát chit. Anh bảo vì mấy tên chơi game nó làm quảng cáo nên mời anh vào ủng hộ. Từ ngày biết chồng mang nợ, tôi cứ quay cuồng với lãi ngân hàng, tiền bảo hiểm cho anh, những khoản tiết kiệm nào để mang ra trả nợ, tiền học phí cho con học mầm non...và những lần nhìn anh chơi game ko quan tâm chia sẻ gì với vợ con, những khi đứng ngoài phòng biết anh đang xem sex, vào nhóm khiêu dâm, tôi thật sự chán nản về cuộc sống này. Trách bản thân nhiều hơn. Nhưng thật sự tôi không còn cảm xúc để đến gần anh.

Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm con bỏ đi, về chăm sóc mẹ già. Tôi là đứa trẻ lớn lên không có tình thương của cha, chỉ có mẹ nuôi nấng. Ngày tôi đi lấy chồng chỉ còn mình mẹ ở quê. Nếu ra riêng tôi vẫn có thể nuôi con dựa vào đồng lương của mình. Tôi muốn lấy tiền tiết kiệm ra để trả nợ cho anh vì nghĩ cũng một phần lỗi của mình. Nếu anh bỏ được game, tôi vẫn muốn ở lại cố gắng cùng anh trả nợ. Xin hãy cho tôi lời khuyên, nên làm gì trong hoàn cảnh như thế này?

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc