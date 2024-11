Nét văn hóa Ba Tư trong MV của Hà Hồ

Ca sĩ theo đuổi phong cách punk với crop top thủng lỗ, quần voan xuyên thấu với cạp xếp nếp thời xưa.

Hồ Ngọc Hà là một trong những người mẫu, ca sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt. Ngoài ca hát, cô làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, cô và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn. Cả hai có cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Trước đó, cô có con trai Subeo với doanh nhân Quốc Cường.