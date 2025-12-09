Nét lãng tử vang bóng một thời của Thương Tín

Tài tử Thương Tín qua đời ở tuổi 69 sau thời gian chống chọi bệnh tật vào tối 8/12 tại quê nhà Phan Rang. Hình ảnh, gia tài phim ảnh của ông được nhiều thế hệ khán giả nhắc, chia sẻ trở lại trên nhiều diễn đàn. Trong nhiều thập niên diễn xuất, nghệ sĩ được đồng nghiệp lẫn công chúng nhận xét là "tài tử phong lưu nhất màn ảnh Việt".
Ông khởi đầu sự nghiệp với niềm yêu thích nghệ thuật cải lương, từng theo nhiều gánh hát trước khi bén duyên đóng phim thập niên 1980. Thương Tín nhanh chóng tỏa sáng, bắt đầu với vai diễn trong Bài ca không quên vào năm 1981.
Thương Tín để tóc dài, ria con kiến trong Vụ án viên đạn lạc (trái) và vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong bộ phim kinh điển Ván bài lật ngửa.
Diễn xuất của Thương Tín trong đoạn trích Ván bài lật ngửa - tác phẩm đưa nghệ sĩ lên hàng sao, được khán giả nhớ đến nay. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh giúp diễn viên để lại ấn tượng với người xem ở dạng vai phản diện. Video: Xí nghiệp phim truyện Tổng hợp TP HCM
Năm 1985, diễn viên tiếp tục thể hiện nét lãng tử trong phim Vụ án hồ Con Rùa.
Thương Tín ghi dấu ấn với nhân vật Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, ra mắt năm 1986. Lúc này, diễn viên đã là tài tử màn bạc, được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất săn đón.
Vào thời kỳ đỉnh cao, diễn viên chạy show liên tục, có khi buổi sáng đóng một phim, chiều lại chạy qua phim trường khác. "Hồi đó, Thương Tín dễ thương, ga lăng và đào hoa. Ở TP HCM, anh là số một khi nhiều sân khấu, hãng phim xếp hàng chờ được hợp tác", nghệ sĩ Minh Châu nhớ lại.
Trích đoạn nhân vật Sáu Tâm (Thương Tín) hy sinh trong Biệt động Sài Gòn. Video: VFS
Thương Tín trong vai tướng cướp Lý Hải Đường ở Săn bắt cướp của đạo diễn Trần Phương vào năm 1988. Diễn viên giữ nét nam tính trên màn ảnh.
Sinh thời, Thương Tín tự nhận xét mình có nét diễn phong trần, bụi bặm. Việc giữ phong cách này qua loạt dự án giúp nghệ sĩ định hình được dấu ấn lẫn nhận nhiều tình cảm của khán giả. Diễn viên từng kể có người xé áo ông giữ làm kỷ niệm, gửi thư tay mỗi tuần. Người hâm mộ thuộc giới giang hồ có lần còn đỗ xe trước cổng nhà, "bắt cóc" ông đi nhậu chung.
Tài tử Thương Tín (trái) năm 36 tuổi trong phim Người đi tìm dĩ vãng (sản xuất năm 1992).
Thương Tín trong một cảnh phim Dòng sông hoa trắng của đạo diễn Trần Phương, đóng cùng loạt mỹ nhân màn bạc thời bấy giờ gồm Diễm My, Trà Giang, Lê Khanh.
Trong ký ức của nghệ sĩ Lê Khanh, Thương Tín có vẻ đẹp nam tính, phần nào xù xì, gai góc. "Nhờ ngoại hình và tài năng diễn xuất, anh có thể hóa thân nhiều kiểu nhân vật, đa dạng trong tính cách và số phận", chị nói.
Thương Tín được công chúng nhận xét là một trong những tài tử đào hoa bậc nhất màn ảnh. Trong cuốn Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão, phát hành năm 2015, diễn viên tiết lộ từng chung sống với 12 phụ nữ, trong đó có người là hoa khôi trường, có người được mệnh danh "nữ hoàng ảnh lịch", có người làm kinh doanh, làm trong ngân hàng.
Một trong số người tình công khai của Thương Tín là Diễm My, quen nhau trong hai năm. Các bức ảnh tư liệu do Diễm My giữ, sau đó gửi tặng Thương Tín, khiến ông bất ngờ. Chị cho biết không đến được với nhau nhưng luôn trân trọng quá khứ, xem Thương Tín là đồng nghiệp thân thiết bởi ông từng chỉ dạy Diễm My nhiều điều trong diễn xuất.
Diễm My hay tin Thương Tín mất lúc đang ở nước ngoài, xót xa gửi lời chia buồn. Theo diễn viên, cuộc đời Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Trên hành trình đó, nghệ sĩ từng tỏa sáng như một ngôi sao - món quà quý giá cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật. "Tôi tin những gì đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Thương mến và mong anh an nghỉ", Diễm My nói.
Chuyện tình cảm của Thương Tín về tuổi xế chiều không suôn sẻ. Ông từng chung sống với một phụ nữ kém mình 32 tuổi, không kết hôn, có với nhau một con gái hiện 12 tuổi. Năm 2024, diễn viên thông báo chia tay mối tình do bất đồng quan điểm sống, hay cãi vã. Lúc trút hơi thở cuối cùng, tài tử không thể gặp con hay trăn trối điều gì, theo nhạc sĩ Tô Hiếu - người thân cận Thương Tín những ngày tháng cuối đời.
Từng là ngôi sao màn bạc với cát-xê khủng, sở hữu nhiều nhà, xe hay thoải mái tận hưởng mọi thú vui nhưng cuối đời Thương Tín gần như trắng tay. Nghệ sĩ được nhận xét có cuộc đời vinh hoa, trầm luân.
Lễ nhập quan của nghệ sĩ diễn ra lúc 8h ngày 9/12, động quan lúc 15h30 ngày 10/12. Sau đó, linh cữu ông được gia đình an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Khánh Hòa.
