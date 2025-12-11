Nét đời thường của hoa khôi cầm cờ Việt Nam tại SEA Games

Lê Thanh Thúy quê Hải Phòng, có bố mẹ đều là cựu vận động viên bóng chuyền. Từ nhỏ, cô thường theo mẹ đến các nhà thi đấu rồi bén duyên với môn thể thao này. Cô tham gia thi đấu chuyên nghiệp khi 14 tuổi, trải qua nhiều câu lạc bộ trong sự nghiệp.

Thanh Thúy là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhiều năm qua, từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 (huy chương bạc) và năm 2017 (huy chương đồng). Cô nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc" tại các giải trong nước và quốc tế.