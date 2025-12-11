Nét đời thường của hoa khôi cầm cờ Việt Nam tại SEA Games

Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy, 30 tuổi, cùng Lê Minh Thuận (karate) được chọn cầm cờ cho đoàn Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 33, tối 9/12 ở Thái Lan. Video: FPT Play
Hình ảnh của Thanh Thúy ở hậu trường sự kiện hút sự quan tâm của công chúng trên nhiều diễn đàn. Nhiều khoảnh khắc đời thường của cô nhận bình luận khen ngợi về sắc vóc. Thanh Thúy nói với truyền thông cô vinh dự khi được giao nhiệm vụ.
Lê Thanh Thúy quê Hải Phòng, có bố mẹ đều là cựu vận động viên bóng chuyền. Từ nhỏ, cô thường theo mẹ đến các nhà thi đấu rồi bén duyên với môn thể thao này. Cô tham gia thi đấu chuyên nghiệp khi 14 tuổi, trải qua nhiều câu lạc bộ trong sự nghiệp.
Thanh Thúy là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhiều năm qua, từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 (huy chương bạc) và năm 2017 (huy chương đồng). Cô nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc" tại các giải trong nước và quốc tế.
Thanh Thúy có làn da trắng, nụ cười sáng. Năm 2014, cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi tại giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2014.
Khán giả nhận xét gương mặt Thanh Thúy hài hòa giữa nét dịu dàng và sự khỏe khoắn của vận động viên.
Rời sân tập và thi đấu, Thanh Thúy được khen nữ tính ở đời thường với gu mặc đa dạng.
Cô thường phối áo thun cùng quần jeans ống rộng hoặc quần shorts, kết hợp nón lưỡi trai, túi đeo chéo khi dạo chơi.
Thanh Thúy diện các kiểu crop top trong nhiều chuyến du lịch biển.
Thời trang đông đa màu sắc của Thanh Thúy.
Cô còn chuộng blazer dáng rộng kết hợp áo cổ cao, quần tất.
Các kiểu áo len, nỉ dài tay, gam màu nổi nằm trong lựa chọn yêu thích của vận động viên khi dạo phố vào dịp Giáng sinh, năm mới.
Trong các bộ ảnh thời trang, cô chọn làm tóc, trang điểm theo phong cách ngọt ngào.
Thanh Thúy từng được nhiều người khuyên đi thi hoa hậu nhưng vận động viên nói không phù hợp, muốn tập trung cho sự nghiệp thể thao.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp