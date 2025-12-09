-
Không khí khán đài
Thái Lan thắt chặt an ninh SEA Games
Theo AFP, Thái Lan siết chặt an ninh do giao tranh mới bùng phát ở biên giới với Campuchia. Những đụng độ liên tiếp trong tuần qua đã khiến sáu dân thường Campuchia và ba binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương. Lo ngại an toàn, Campuchia đã rút khoảng một nửa số VĐV, không tham dự tám môn, gồm bóng đá, vật, judo hay karate.
Phó Thủ tướng Thammanat Prompao khẳng định Thái Lan sẽ đảm bảo "mức an ninh cao nhất" cho đoàn Campuchia, dù không tiết lộ chi tiết triển khai lực lượng. Lễ khai mạc tối nay tại sân Rajamangala có Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.
SEA Games 33 gồm nhiều gương mặt hàng đầu như đô cử Hidilyn Diaz, Rizki Juniansyah hay tay vợt Kunlavut Vitidsarn. Đây là lần đầu Thái Lan đăng cai SEA Games kể từ năm 2007.
Lễ khai mạc xanh, truyền đạt thông điệp 'SEA Games về nhà'
Thái Lan muốn truyền đi thông điệp "SEA Games trở về nhà", khi tái hiện hành trình từ SEAP Games 1959 đến đại hội thể thao lớn nhất khu vực trong một lễ khai mạc kết hợp truyền thống và công nghệ. Năm phần chính của chương trình được dàn dựng bằng sân khấu đa lớp, ánh sáng laser, LED siêu phân giải và kỹ thuật mapping 360 độ, kể lại lịch sử Đông Nam Á qua lăng kính thể thao.
Điểm nhấn nằm ở cách chủ nhà đưa các biểu tượng văn hóa như Lâm Thôn, múa mặt nạ Khon, voi trắng hay kiến trúc Ayutthaya vào không gian trình diễn hiện đại, xoay quanh chủ đề "WE ARE ONE" (Chúng ta là một thể). SEA Games 33 cũng được cam kết theo mô hình "xanh", hạn chế khí thải, dùng vật liệu tái chế và giảm tối đa pháo hoa để bảo vệ môi trường quanh sân Rajamangala.
Một thay đổi đáng chú ý là nghi thức thắp đuốc, vốn được mô tả sẽ sử dụng công nghệ mới như hologram hay năng lượng tái tạo, thay cho lửa thật. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games ngọn lửa dùng hình thức phi truyền thống.
Brunei được chọn dẫn đầu phần diễu hành, còn chủ nhà Thái Lan xuất hiện cuối theo thông lệ. Mỗi đoàn có khoảng 200 thành viên tham gia, còn đội chủ nhà có thể lên đến 400-500 người.