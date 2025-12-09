Thái Lan thắt chặt an ninh SEA Games

Theo AFP, Thái Lan siết chặt an ninh do giao tranh mới bùng phát ở biên giới với Campuchia. Những đụng độ liên tiếp trong tuần qua đã khiến sáu dân thường Campuchia và ba binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương. Lo ngại an toàn, Campuchia đã rút khoảng một nửa số VĐV, không tham dự tám môn, gồm bóng đá, vật, judo hay karate.

Những người làm vườn ngoài sân Rajamangala. Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng Thammanat Prompao khẳng định Thái Lan sẽ đảm bảo "mức an ninh cao nhất" cho đoàn Campuchia, dù không tiết lộ chi tiết triển khai lực lượng. Lễ khai mạc tối nay tại sân Rajamangala có Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

SEA Games 33 gồm nhiều gương mặt hàng đầu như đô cử Hidilyn Diaz, Rizki Juniansyah hay tay vợt Kunlavut Vitidsarn. Đây là lần đầu Thái Lan đăng cai SEA Games kể từ năm 2007.