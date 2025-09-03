Nestle rơi vào khủng hoảng khi CEO bị sa thải

Nestle thay Chủ tịch và hai CEO chỉ trong hơn một năm, khiến tình hình càng bất ổn khi việc kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Ngày 1/9, Nestle thông báo sa thải CEO Laurent Freixe sau một năm nhậm chức, vì che giấu mối quan hệ với một nhân viên cấp dưới. Diễn biến này đẩy gã khổng lồ thực phẩm Thụy Sĩ vào một cuộc khủng hoảng lãnh đạo, trong bối cảnh họ đang quay cuồng với doanh thu tăng chậm và giá cổ phiếu lao dốc.

Báo cáo hồi tháng 7 của Nestle cho biết doanh thu nửa đầu năm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 44,2 tỷ franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, số liệu này thấp hơn dự báo của giới phân tích là 44,6 tỷ franc. Một phần nguyên nhân là tỷ giá, do nội tệ Thụy Sĩ mạnh lên nửa đầu năm nay.

Mảng kinh doanh chính của Nestle - cà phê và chocolate - đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy yếu do thuế nhập khẩu của Mỹ. Giám đốc Tài chính Anna Manz cho biết trong nửa đầu năm, thuế chỉ ảnh hưởng nhỏ đến lợi nhuận, nhưng tác động từ thuế quan và chi phí nguyên liệu dự kiến tăng lên trong 6 tháng cuối năm.

Công ty cũng gặp rắc rối trong nhiều năm qua do vấn đề nội bộ. Thất bại trong việc tích hợp hệ thống công nghệ thông tin vào mảng chăm sóc sức khỏe - vốn sản xuất các loại thực phẩm chức năng - khiến nguồn cung thiếu hụt nhiều tháng. Hồi tháng 7, Nestle đã khởi động quá trình đánh giá mảng này sau khi doanh số nửa đầu năm không đạt kỳ vọng. Việc này có thể dẫn đến bán bớt thương hiệu.

Cổ phiếu Nestle phiên 2/9 giảm 0,7%. Mã này đã mất giá gần một phần ba trong 5 năm qua, kém xa các đối thủ khác ở châu Âu. Dưới thời Freixe, cổ phiếu công ty giảm tới 17%, khiến giới đầu tư càng thất vọng.

Cựu CEO Nestle Laurent Freixe (trái) và Chủ tịch Paul Bulcke trong ĐHCĐ hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Freixe (63 tuổi) mất chức chỉ hơn một năm sau khi người tiền nhiệm Mark Schneider phải ra đi vì không thể vực dậy Nestle. Hồi tháng 6, tập đoàn này cũng thông báo Paul Bulcke, CEO giai đoạn 2008-2016, sẽ rời ghế Chủ tịch vào tháng 4/2026. Người thay thế là Pablo Isla, cựu CEO hãng thời trang Inditex (Tây Ban Nha).

"Mất hai CEO và một chủ tịch chỉ trong hơn một năm là điều chưa từng có tiền lệ với Nestle. CEO mới cần sửa đổi mô hình kinh doanh và khiến doanh số tăng trở lại. Ông ấy cần thực hiện các thương vụ M&A và tập trung hơn vào nhóm thị trường mới nổi", Ingo Speich - Giám đốc Quản trị Doanh nghiệp và bền vững tại Deka - một trong 30 nhà đầu tư lớn nhất vào Nestle cho biết.

Freixe bị sa thải sau cuộc điều tra của Nestle về quan hệ tình cảm của ông với một cấp dưới trực tiếp. Điều này vi phạm quy tắc của công ty. Thông tin được nhân viên phản ánh qua kênh nội bộ Speak Up. Freixe ban đầu phủ nhận trước Hội đồng quản trị. Sau đó, tập đoàn mở cuộc điều tra với sự hỗ trợ của hãng luật Baer & Karrer.

Freixe sẽ không nhận được khoản bồi thường thôi việc nào, Nestle cho biết trên Reuters. Trong một thông báo, Bulcke cảm ơn Frexie vì 39 năm làm việc tại Nestle, nhưng cho biết việc sa thải là "cần thiết".

Luật pháp Thụy Sĩ không cấm việc các lãnh đạo cấp cao có quan hệ tình cảm với nhau. Dù vậy, hầu hết công ty lớn, như Nestle, yêu cầu việc này phải công khai. Nếu có xung đột lợi ích, một trong hai người phải chuyển vị trí.

Người thay thế Freixe là CEO Nespresso Philipp Navratil (49 tuổi) - ngôi sao đang lên của tập đoàn này. Nespresso là công ty con của Nestle, kinh doanh cà phê và máy pha cà phê.

Một nhà đầu tư thuộc nhóm 20 cổ đông lớn nhất của Nestle cho biết Freixe khiến họ thất vọng. Trong khi đó, việc đưa Navratil lên là cơ hội cho một cuộc cải tổ tham vọng hơn.

Người này cho rằng CEO mới cần tinh giản bộ máy, cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí nhân sự, đồng thời phải cải thiện doanh số. Nhìn chung, Navratil sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề, từ tác động của thuế nhập khẩu Mỹ, triển vọng kinh tế toàn cầu u ám đến niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm sau nhiều năm kinh doanh sa sút.

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo cấp cao bị buộc rời khỏi chức vụ vì vi phạm quy tắc ứng xử cũng là vấn đề lớn với hình ảnh công ty. Jean-Philippe Bertschy - nhà phân tích của Vontobel cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của CEO mới là "đưa Nestlé thoát khỏi vòng xoáy các thông tin tiêu cực hiện nay".

Russ Mould - Giám đốc đầu tư tại AJ Bell dự đoán công ty có thể tiếp tục đối mặt với giai đoạn bất ổn. "Dù Navratil cũng đi lên từ Nestle, ông ấy chắc chắn muốn để lại dấu ấn riêng về chiến lược. Kế hoạch tái cấu trúc do đó có thể bị thiết lập lại từ đầu", ông nói.

Hà Thu (theo Reuters)