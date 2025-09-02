CEO Nestlé bị sa thải

Nestlé sa thải CEO Laurent Freixe vì ông không công khai quan hệ tình cảm với cấp dưới, đúng một năm sau ngày ông nhậm chức.

Hội đồng quản trị Nestlé ngày 1/9 thông báo bổ nhiệm ông Philipp Navratil giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nestlé, thay thế ông Laurent Freixe - người vừa bị chấm dứt hợp đồng

Công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau khi họ tiến hành cuộc điều tra về mối quan hệ tình cảm không công khai giữa ông Freixe và cấp dưới trực tiếp, vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Nestlé. Cuộc điều tra được giám sát bởi Chủ tịch Paul Bulcke và Giám đốc độc lập Pablo Isla, với sự hỗ trợ từ cố vấn pháp lý bên ngoài.

Chủ tịch Paul Bulcke cho biết: "Đây là một quyết định cần thiết. Giá trị và quy tắc quản trị là nền tảng của Nestlé. Cảm ơn Laurent vì những năm tháng cống hiến cho công ty."

Ông Laurent Freix, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Nestle ngày 16/4/2025. Ảnh: Reuters

Nói với Reuters, người phát ngôn Nestlé cho biết, những lo ngại về mối quan hệ có thể có giữa ông Freixe và một cấp dưới trực tiếp lần đầu tiên xuất hiện vào mùa xuân, thông qua đường dây nóng nội bộ của công ty. Ban giám đốc ngay sau đó đã mở cuộc điều tra, tuy nhiên cuộc điều tra này không đưa ra được kết luận rõ ràng.

Khi những lo ngại tiếp tục gia tăng, công ty đã tiến hành một cuộc điều tra thứ hai. Kết quả xác nhận sự tồn tại của mối quan hệ. Người phát ngôn cũng cho biết, ban đầu ông Freixe đã phủ nhận với hội đồng về mối quan hệ này. Nestlé cho biết ông Freixe sẽ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ hay gói bồi thường nào sau khi bị sa thải.

Cổ phiếu Nestlé - nhà sản xuất cà phê Nescafé và chocolate KitKat - giảm 1% sau thông tin sa thải. Trước đó, Mark Schneider, người tiền nhiệm của Freixe, cũng rời chức vì hoạt động kinh doanh kém tích cực.

Đây là CEO thứ hai trong vòng một năm bị buộc rời ghế, đẩy tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới vào giai đoạn hỗn loạn lãnh đạo chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Người thay thế là Philipp Navratil - lãnh đạo mảng Nespresso, được xem là một "ngôi sao đang lên" trong tập đoàn. Tuy nhiên, sự chuyển giao diễn ra giữa lúc doanh số các ngành hàng chủ lực của Nestlé chững lại sau đại dịch.

"Việc mất đi hai CEO và một chủ tịch chỉ trong vòng một năm là điều chưa từng có trong lịch sử Nestlé", Ingo Speich, Giám đốc Quản trị và Phát triển bền vững tại quỹ Deka, nhận định.

Báo chí Thụy Sĩ gọi đây là "sự sụp đổ của tính ổn định huyền thoại" khi Nestlé từng nổi tiếng với các CEO gắn bó lâu dài trước khi lên ghế chủ tịch. JPMorgan nhận định sự thay đổi bất ngờ lần này "khó có thể trấn an thị trường", khi một lần nữa Nestlé bổ nhiệm CEO mà không tiến hành tìm kiếm ứng viên toàn diện.

Chủ tịch Nestlé đồng thời thông tin về việc bổ nhiệm ông Philipp Navratil làm CEO mới, đánh giá cao thành tích nổi bật của ông trong thời gian qua.

Ông Philipp gia nhập Nestlé từ năm 2001 với vai trò kiểm toán nội bộ, từng đảm nhận nhiều vị trí thương mại tại Trung Mỹ, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nestlé Honduras (2009). Đầu năm nay, ông trở thành thành viên Ban điều hành Nestlé.

Ingo Speich cho rằng CEO mới của Nestlé cần nhanh chóng khắc phục mô hình kinh doanh, lấy lại tăng trưởng doanh số, thực hiện các thương vụ M&A hiệu quả hơn và chú trọng hơn tới thị trường mới nổi.

Một số nhà phân tích lo ngại Philipp Navratil có thể bị "ràng buộc" bởi chiến lược chưa hoàn thành của Freixe, trong khi định hướng trung hạn của tập đoàn vẫn còn bỏ ngỏ.

Patrik Schwendimann, chuyên gia tại Zuercher Kantonalbank, cho rằng sự thay đổi này có thể tạo ra "sự bất ổn tê liệt", nhưng đồng thời cũng có khả năng thúc đẩy quá trình hồi phục. "Thoạt nhìn, Philipp Navratil - một người Thụy Sĩ - là giải pháp cân bằng giữa hai người tiền nhiệm Schneider và Freixe", ông nhận định.

Quỳnh Trang (theo Reuters)