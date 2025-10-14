Nepal - Việt Nam: Chờ bữa tiệc bàn thắng của thầy trò Kim Sang-sik

TP HCMSau chiến thắng nhọc nhằn tuần trước, HLV Kim Sang-sik và các học trò đều hứa hẹn về một trận cầu cống hiến trên sân Thống Nhất hôm nay, ở lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027 với Nepal.

*Việt Nam - Nepal: 19h30 thứ Ba 14/10, trên VnExpress.

Phạm Xuân Mạnh (7) và đồng đội ăn mừng bàn nâng tỷ số 2-1 trước Nepal ở lượt đi ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, TP HCM tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim đã vô địch ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) và U23 Đông Nam Á. Nhưng hôm nay mới là lần đầu ông dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Thống Nhất. Nó đến như một cơ duyên, khi tuyển Nepal chọn nơi này làm sân nhà trong bối cảnh chính trị bất ổn ở quê hương.

Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc rất háo hức. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông bày tỏ mong muốn các cầu thủ chơi một trận cống hiến, thật hay để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ phương Nam. Ông còn nói vui: "Mấy hôm nay, Tiến Linh cứ đòi vé, vì biết khán giả sẽ đến sân rất đông khi chúng tôi ra mắt tại đây".

Từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim đã giành 11 trận thắng, một hòa và một thua (0-4 trước Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup hồi tháng 6). Tất cả đều diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), Gò Đậu (Bình Dương cũ) hoặc nước ngoài. Chiến thắng ngay trong lần chào sân Thống Nhất là kỳ vọng của HLV Kim, và mục tiêu đó hoàn toàn khả thi khi đối thủ là Nepal chỉ đang đứng thứ 176 thế giới.

Ở lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10, Việt Nam thắng 3-1 nhưng chưa thực sự thuyết phục. Đội tuyển nhìn chung thiếu tính kết nối. Hàng thủ phối hợp chưa tốt, mắc nhiều sai lầm, trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cả trận, chủ nhà tung 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được ba bàn, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp một.

HLV Kim hoàn toàn nhìn nhận được các vấn đề trên, và khẳng định đã cùng các học trò tập trung điều chỉnh. Ông yêu cầu họ đề cao tính chắc chắn, tuyệt đối không để thủng lưới, còn hàng công phải ghi nhiều bàn với sự kỳ vọng đặt vào Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải hoặc các nhân tố trẻ Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc.

Đội trưởng Duy Mạnh ngăn chặn pha tấn công của tiền đạo Nepal ở lượt đi ngày 9/10 trên sân Gò Đậu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Dù vậy, sự cẩn trọng không bao giờ thừa. Nepal không có nhiều cầu thủ nổi bật nhưng có thể gây ra ít nhiều khó chịu với lối chơi tập thể, quyết tâm đeo bám và tinh thần thi đấu lăn xả. Họ nhiều khả năng vẫn chọn lối đá phòng ngự - phản công, tạo thành lớp tường thành trước thủ môn Kiran Chemjong giàu kinh nghiệm và phản xạ tốt. Ở lượt đi, Chemjong đã không ít lần làm nản lòng các chân sút Việt Nam.

"Lượt đi, chúng tôi thua vì bị thẻ đỏ. Vì vậy, tôi rất mong chờ phục hận ở trận lượt về", thủ thành Chemjong nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận đấu tốt, đương nhiên là với thế 11 chống 11 chứ không phải 10 chống 11 như trận trước".

Đội hình dự kiến

Nepal: Thủ môn Kiran Chemjong, Anjan Bista, Bimal Pandey, Rohit Chand, Pujan Uperkoti, Arik Bista, Ayush Ghalan, Suman Lama, Tej Tamang, Manish Dangi, Jung Karki

Việt Nam: Thủ môn Trung Kiên, Văn Vĩ, Quang Vinh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc, Tiến Linh.

Đức Đồng