Nepal muốn được xử thắng ở trận đấu Malaysia

Hôm 25/3, trên sân nhà Sultan Ibrahim, Nepal thua Malaysia 0-2 vì những pha làm bàn của Hector Hevel và Lavere Corbin-Ong. Đến ngày 26/9 FIFA bất ngờ thông báo xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì tội làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Hevel.

Tuy nhiên, quyết định kỷ luật của FIFA chỉ nhắc đến các sai phạm trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt trận thứ hai trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur hôm 10/6. Vì vậy, LĐBĐ Nepal (ANFA) được cho đã hành động. "LĐBĐ Nepal đã khiếu nại Malaysia về thất bại 0-2", bài viết trên báo Anh Guardian có đoạn. "Hevel bị FIFA tuyên bố không đủ tư cách thi đấu, đồng nghĩa kết quả có thể bị đảo ngược".

Sau ba lượt trận, Nepal là đội duy nhất chưa giành điểm nào ở bảng F. Sau trận gặp Malaysia kể trên, họ thua Lào 1-2 và Việt Nam 1-3. Ngày 14/10, Nepal sẽ tái ngộ Việt Nam ở lượt về. Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra trên đất Nepal. Nhưng tình hình chính trị bất ổn buộc họ phải chọn giải pháp thi đấu luôn tại Việt Nam, và mượn sân Thống Nhất làm sân nhà.

Trong khi đó, Malaysia trở về sân nhà để tiếp Lào, sau khi thắng 3-0 trên sân đối phương hôm 9/10.

Án phạt của FIFA đang đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Bên cạnh việc bị phạt tiền, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch phải chịu án cấm thi đấu một năm trên mọi đấu trường, kể từ khi có quyết định là ngày 26/9. Theo Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC), đã có sai lệch nghiêm trọng giữa giấy khai sinh mà FAM nộp và bản gốc do FIFA thu thập, cho thấy nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ này đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu với 9 điểm qua ba lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo luật, họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam. Quyết định cuối cùng thuộc về Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), do đây là đơn vị tổ chức giải Asian Cup.

Ngày 14/10 là thời hạn cuối cùng để Malaysia nộp đơn khiếu nại. Trước đó, FAM cho biết có lỗi hành chính trong lúc nộp hồ sơ, nhưng khẳng định các cầu thủ nhập tịch là công dân Malaysia hợp pháp và cáo buộc của FIFA là vô căn cứ vì chưa có bằng chứng xác đáng.

Tuy nhiên, tờ Guardian khẳng định: "FIFA cho biết họ tự tin vào phán quyết của mình, vì vậy chưa rõ FAM đưa ra bằng chứng gì trong đơn kháng cáo. Các nguồn tin thân cận với FIFA cho biết họ tin rằng đơn kháng cáo sẽ tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt hơn là lật ngược tình thế".

Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) xử lý một vụ việc không có thời hạn cố định, nhưng thực tế, thường từ 30 đến 60 ngày. Vụ việc của Malaysia được coi là phức tạp, do liên quan đến tư cách cầu thủ, giả mạo hồ sơ, và có thể trừng phạt ĐTQG cũng như liên đoàn, nên có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Thời gian thậm chí có thể là 6 tháng nếu FAC cho rằng cần thu thập thêm bằng chứng, hoặc có phiên điều trần.

Nếu bị xử có tội, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời gian xử lý trung bình một vụ việc của CAS trong giai đoạn 2019-2024 vào khoảng 5,7 tháng.

Tuy nhiên, do vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2026, CAS rồi AFC khả năng cao phải sớm ra phán quyết.

