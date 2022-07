Nền tảng Intel vPro tăng khả năng bảo mật

Giải pháp của Intel sử dụng bộ vi xử lý Intel Core thế hệ 11 hoặc thế hệ 12, giúp tăng hiệu suất làm việc và khả năng bảo mật.

Intel vPro là một nền tảng được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, bao gồm các công nghệ phần cứng và phần mềm để xây dựng các điểm cuối điện toán doanh nghiệp. Intel vPro được hãng xem là "cách mạng về hiệu suất cấp doanh nghiệp" khi sử dụng bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 hoặc thế hệ 12.

Nền tảng này được trang bị card đồ họa Intel Iris Xe giúp người dùng tăng cao hiệu suất, cùng với đó là Intel Wi-FI 6 và cổng Thunderbolt 4 để người dùng sử dụng kết nối không dây và cáp mới nhất. vPro tích hợp nhiều mạch điện khác nhau để tăng tốc độ xử lý AI, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường ứng dụng AI để cải thiện năng suất nhưng ít làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Khi kết hợp tất cả các công nghệ mới nhất này, bộ vi xử lý thế hệ thứ 11 phù hợp cho cá nhân hoặc nhóm nhân sự.

Intel vPro tích hợp nhiều giải pháp phần cứng, phần mềm để tăng năng suất làm việc. Ảnh: Intel

Về bảo mật, giải pháp này được trang bị Intel Hardware Shield - bảo mật theo chế độ hệ điều hành giúp ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống đầu vào, đầu ra cơ bản (BIOS) và các phần lõi khác để xây dựng nền tảng phần cứng và phần mềm an toàn. Trong khi đó, chức năng bảo vệ ứng dụng và bảo mật dữ liệu có khả năng tăng tốc mã hóa kết hợp cùng những tính năng khác để bảo vệ các ứng dụng và thông tin đăng nhập khỏi các cuộc tấn công. Cuối cùng, chức năng phát hiện mối đe dọa nâng cao sử dụng quét bộ nhớ tăng cường và AI để phát hiện các mối nguy hiểm mới như mã độc tống tiền và đào tiền ảo.

Khi ngày càng có nhiều nhân viên làm việc từ xa, sẽ có nhiều thiết bị truy cập mạng công ty vượt tường lửa. Nền tảng Intel vPro tích hợp sẵn Intel Active Management Technology (Intel AMT) cho phép nhân viên IT của doanh nghiệp thiết lập kết nối an toàn giữa bộ phận công nghệ thông tin với máy tính cá nhân. Khi kết nối an toàn được thiết lập, bộ phận IT có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như một phần của AMT.

Giải pháp cho doanh nghiệp này còn có điều khiển nguồn từ xa của Intel AMT. Với tính năng này, doanh nghiệp có thể điều khiển trạng thái nguồn của máy tính từ xa. Các đơn vị sử dụng tính năng này để tự động hóa quá trình vá lỗi với năng lượng ít tiêu hao. Doanh nghiệp có thể tắt máy tính vào cuối ngày và khởi động lại vào ban đêm để thực hiện cập nhật bảo mật mà không ảnh hưởng đến năng suất. Sau khi hoàn thành bản vá, người dùng có thể đặt máy tính chế độ ngủ đông để tiết kiệm điện. Trước khi ngày làm việc mới bắt đầu, chủ doanh nghiệp có thể khởi động các máy tính sẵn sàng cho nhân viên sử dụng.

Giải pháp mang đến nhiều tiện ích trong xu thế làm việc từ xa. Ảnh: Intel

Intel vPro cũng tích hợp phần cứng KVM (bàn phím, video, chuột) trong chip. Trong trường hợp máy tính không thể khởi động, bộ phận công nghệ thông tincó thể kết nối với hỗ trợ KVM đầy đủ để khắc phục thiết bị từ xa, thậm chí truy cập vào BIOS trong khi duy trì kết nối KVM.

Intel Endpoint Management Assistant (EMA) giúp tăng sức mạnh của Intel AMT vượt ra ngoài tường lửa. Bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng quản lý dựa trên đám mây, các thiết bị không cần VPN chức năng để nhận hỗ trợ từ đội ngũ IT. Miễn là máy tính hỗ trợ AMT có thể tiếp cận đám mây, đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin sẽ có thể kết nối và điều khiển máy tính từ xa một cách an toàn. Điều này cũng cho phép các kỹ thuật viên làm việc tại công ty hoặc từ xa.

Cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây cũng dễ triển khai và mở rộng hơn so với cơ sở hạ tầng tại chỗ truyền thống và có thể được kiểm soát bằng giao diện web đơn giản. Khi chạy Intel EMA kết hợp với Intel AMT, doanh nghiệp có thể nhanh chóng sửa lỗi từ xa cho các các ứng dụng, VPN, cũng như hệ điều hành bị sập.

Nền tảng Intel vPro hiện được nhiều doanh nghiệp sử dụng để tăng cường hiệu suất làm việc. Accenture, một công ty cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới, đã sử dụng vPro để truy cập, giám sát và quản lý thiết bị từ xa. Công nghệ này cũng giúp giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Do đó, đơn vị này chọn vPro để xử lý hoạt động nội bộ của công ty với hơn 500.000 nhân viên, quản lý hàng triệu thiết bị của hàng nghìn khách hàng trên toàn cầu.

Đại diện Intel cho biết, nền tảng cho doanh nghiệp này sẽ giúp cải thiện năng suất, giúp tăng cường bảo mật dữ liệu và cung cấp khả năng kiểm soát quản lý dàn máy cao hơn. "Nền tảng được điều chỉnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia công nghệ ngày nay, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh trong một thế giới kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng", đại diện Intel khẳng định.

Hoài Phương