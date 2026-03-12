Nên mua đất xây nhà ở Bình Dương cũ hay chung cư Thủ Đức?

Có sẵn 800 triệu đồng, tôi phân vân nên vay thêm để mua đất xây nhà tại Bình Dương cũ hay mua chung cư ở khu vực Thủ Đức cũ.

Tôi và bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn nhưng chưa thống nhất được nơi ở. Bạn trai tôi làm việc trong nhà máy, thường xuyên đi công tác 1-3 tháng. Tôi làm việc tại khu vực quận 4 cũ (TP HCM). Mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được 30 triệu đồng, chưa tính thưởng cuối năm thường 2-4 tháng.

Hiện tại chúng tôi có khoản tích lũy hơn 800 triệu đồng, có thể vay thêm từ người thân để mua nhà. Tuy nhiên tôi băn khoăn hai ba phương án như sau.

1. Vay ngân hàng mua đất xây nhà ở gần thành phố mới khu vực Bình Dương cũ. Tôi sẽ phải chuyển xuống Bình Dương, hơi khó tìm công việc theo đúng ngày, lương thấp hơn.

2. Mua chung cư tại Thủ Đức cũ diện tích khoảng 67 m2, hàng tháng phát sinh thêm phí quản lý, điện nước, gửi xe. Tôi vẫn duy trì được công việc, lương tăng hàng năm.

3. Vay thêm 600 triệu đồng để mua đất ở Bình Dương cũ rồi cho thuê. Chúng tôi sẽ bù thêm tiền để thuê chung cư tầm 9 triệu đồng một tháng tại quận 2 cũ. Sau này không muốn sống ở đây nữa, chúng tôi sẽ về Bình Dương cũ xây nhà.

Mong độc giả quý báo tư vấn giúp tôi nên chọn phương án nào? Xin cảm ơn!

Độc giả Phạm Thúy Hiền