Nên làm gì khi bị người khác nói xấu trên mạng xã hội?

Cuối tháng 8, Huyên bất ngờ bị nhiều người lạ nhắn tin xúc phạm, chửi bới. Cùng lúc, nhiều người đến tận cửa hàng bán phụ kiện, mỹ phẩm của chị ở Thủ Đức để "đòi nói chuyện rõ trắng đen".
Sốc vì những chuyện xảy ra, chị Huyên tìm hiểu thì mới phát hiện nguồn cơn của bắt đầu từ video trên một tài khoản Tiktok. Người này chia sẻ lại câu chuyện về một trải nghiệm tiêu cực khi đi mua hàng tại tiệm của chị: "Đi mua đồ mà tự nhiên về khóc, bữa sau quyết tâm mạnh mẽ hơn đứng cãi lại".
Dưới phần bình luận, nhiều người dùng cùng nhau kêu gọi đánh giá 1 sao trên nền tảng Google maps với cửa hàng của Huyên. Fanpage cũng bị nhiều người báo cáo spam.
Khi có những ý kiến trái chiều, chủ tài khoản Tiktok này lại đăng các video khác để chứng minh lời nói của mình đúng, hướng sự chú ý vào cửa hàng của Huyên. Các video đều nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận.
"Sau làn sóng tẩy chay đó, lượng khách đến cửa hàng tôi giảm rõ rệt, doanh thu bị xuống thấp", Huyên nói và cho hay tệp khách hàng của chị chủ yếu là sinh viên ở xung quanh nên càng bị tác động nặng nề từ mạng xã hội.
Chị Huyên đã làm đơn tố cáo hành vi "có dấu hiệu vu khống" gửi đến các cơ quan chức năng. Cùng lúc, chị cũng lập vi bằng về để lưu lại toàn bộ các "bằng chứng" khi mà các video đã được gỡ bỏ trên mạng xã hội.
Những người bị rơi vào éo le như chị Huyên không ít. Hồi tháng 11/2024, Hoàng Phương Anh và chị gái Hoàng Mai Anh bị Công an quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội khởi tố về tội Làm nhục người khác. Phương Anh và Mai Anh bị cáo buộc đã dùng Facebook cá nhân livestream, đăng tải hình ảnh, thông tin, kể về những chuyện thuộc bí mật đời tư của người khác. Hai người còn nặng lời xúc phạm danh dự, nhân phẩm và kêu gọi cộng đồng xa lánh nạn nhân.
Mới đây nhất, tháng 10/2025, một nam 32 tuổi và một nữ 29 tuổi ở Đà Nẵng bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng vì do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng mạng xã hội đăng bài và chia sẻ, bình luận để công kích, bôi nhọ, xúc phạm người khác.
Làm gì để bảo vệ bản thân?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Thịnh, Công ty Luật TNHH Fanci, khuyên người bị nói xấu trước tiên cần giữ bình tĩnh và ngay lập tức lưu lại các thông tin để làm bằng chứng: Các bài viết, video, hình ảnh, bình luận và cả thông tin về tài khoản mạng xã hội đã phát tán.
Cách thức lưu giữ là chụp màn hình toàn bộ nội dung thể hiện rõ ngày giờ, tên tài khoản, đường link bài viết; quay video màn hình thể hiện rõ việc trang web đang hiển thị thông tin đó. Tiếp đến, thuê thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận toàn bộ nội dung có dấu hiệu vu khống. Vi bằng sẽ là nguồn chứng cứ theo quy định tại khoản 8 điều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
Nếu nhận thấy có dấu hiệu rõ ràng về việc bị vu khống mà không nhận được sự hợp tác của người vu khống, bạn cần tố cáo hoặc khởi kiện đến cấp có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo đến công an cần kèm theo các chứng cứ đã thu thập và nộp nơi cư trú của người vu khống nếu biết rõ họ.
Một vấn đề đặt ra ở đây nữa là, làm sao để chứng minh mình bị vu khống hay nói xấu?
Luật sư Thịnh cho rằng cần có các tài liệu thể hiện người đăng tin vì động cơ xấu do mâu thuẫn cá nhân, cạnh tranh kinh doanh. Kèm theo đó là chứng cứ bằng lời nói, hình ảnh hoặc xác nhận của tổ chức, cá nhân, cho rằng thông tin đăng tải về mình là sai sự thật.
Nói xấu người khác trên mạng xã hội có bị khép tội Vu khống?
Viện dẫn khoản 1 điều 156 Bộ luật Hình sự, luật sư Thịnh cho hay người nào bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, sẽ bị coi là Vu khống. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
Theo quy định pháp luật, người phạm tội vu khống phải có một trong các hành vi sau:
- Bịa đặt thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trong nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Ví dụ: A biết rõ B bán hàng đắt khách hơn mình nên đã tự bịa đặt ra thông tin sai sự thật để xúc phạm, khiến cho A "sạt nghiệp".
- Không bịa đặt thông tin sai sự thật nhưng lại cố tình loan truyền thông tin này dù biết rõ nó không đúng sự thật, nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Ví dụ: A biết rõ thông tin B đăng lên tiktok là sai sự thật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền của người khác, nhưng A vẫn chia sẻ lại để loan truyền thông tin này.
- Bịa đặt thông tin người khác phạm tội rồi tố cáo họ với cấp có thẩm quyền.