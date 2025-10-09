Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Đà NẵngDo mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên và một phụ nữ ở xã Điện Bàn Tây lên mạng xã hội đăng bài và chia sẻ, bình luận để công kích, bôi nhọ, xúc phạm.

Ngày 9/10, Công an xã Điện Bàn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người, gồm một nam 32 tuổi và một nữ 29 tuổi, về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự cá nhân. Mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với người đàn ông vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 6/9, tài khoản Facebook của một thanh niên đăng video và bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm một phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ 29 tuổi chia sẻ lại bài viết, kèm bình luận mang tính công kích, bôi nhọ.

Làm việc với công an, cả hai thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch. Sau khi được giải thích quy định pháp luật, họ đã xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an xã Điện Bàn Tây cảnh báo người dân không lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ hoặc lan truyền thông tin sai sự thật, bởi dù diễn ra trên "không gian ảo", hậu quả gây ra là thật và có thể bị xử lý nghiêm.

Ngọc Trường