Nền kinh tế giữ đà tăng trưởng tích cực, dự kiến đạt mức cao trong 9 tháng đầu năm, theo báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Ngày 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội. Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá quý III và tháng 9, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt mức cao, vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn bảo đảm. Sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tốt.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 9 đạt 50,4 điểm, đơn hàng mới tăng trở lại. Việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị và động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả rõ nét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, ngày 2/10. Ảnh: VGP

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8,3-8,5%, tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tiếp theo. Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá khả quan về nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm nay, bởi hoạt động xuất khẩu và đầu tư FDI tích cực bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ.

Ngân hàng UOB cũng nâng dự báo GDP Việt Nam năm nay lên 7,5%, tăng 0,6% so với mức trước đó. Còn Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt 6,6%, nhờ củng cố bởi mức tăng mạnh (7,5%) nửa đầu năm.



Dẫu vậy, các đại biểu cũng nhìn nhận tình hình những tháng cuối năm còn thách thức, nhiều nhiệm vụ, vấn đề mới yêu cầu các cấp ngành, địa phương chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai công việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, khai thác dư địa chính sách tài khóa có trọng tâm. Các cơ quan phải gỡ vướng để vận hành thông suốt chính quyền địa phương, đồng thời hoàn thiện thể chế, tăng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý các thành viên Chính phủ triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển đường sắt, nhà ở xã hội, du lịch, gỡ "thẻ vàng" IUU, giải ngân 100% vốn đầu tư công.

