Nên hùn tiền mua xe tải van 300 triệu giao hàng 'tháng kiếm 20 triệu'?

Vừa chạy app, vừa chạy mối ngoài - lời gợi ý của anh rể với mức thu nhập ổn khiến tôi dao động.

Sau khi thất nghiệp, tôi ở nhà phụ vợ buôn bán lặt vặt. Vợ chồng tôi có cửa hàng giao nước ngọt, bia, gas, nước lọc. Thời gian này cũng vắng khách nên thời gian trống còn nhiều.

Anh rể của vợ tôi rủ hùn vốn mua chiếc ôtô van cũ, giá trên dưới 300 triệu đồng, mỗi người hùn phân nửa để chạy giao hàng chung, tiền chia đều.

Anh ấy bảo bây giờ nhu cầu giao nhận hàng nhiều, chỉ cần mở app lên là chạy, khỏe thì làm còn mệt thì nghỉ, mỗi tháng có thể kiếm thêm thu nhập 15-20 triệu đồng, chưa kể mối quen gọi trực tiếp qua điện thoại.

Tôi vào vài hội nhóm tài xế shipper trên mạng xã hội thì thấy hầu hết mọi người đều than ế, chiết khấu cao... nên đang cân nhắc chuyện hùn vốn làm ăn này. Chuyện cực khổ, nắng mưa tôi chịu được vì lúc trước môi trường làm việc cũng tương tự.

Vậy theo các bạn, tôi có nên hùn tiền mua xe tải để chạy giao hàng không? Xin cảm ơn các bạn.

Trần Duy