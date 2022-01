Nên dùng hộp nhựa hay thủy tinh trong tủ lạnh?

Hộp đựng thực phẩm nhựa hay thủy tinh hoặc inox giúp bảo quản thực phẩm sạch, tươi, ngon và bổ dưỡng trong thời gian dài hơn, nhờ thế bạn tiết kiệm hơn.

Hộp đựng thực phẩm ngày nay có nhiều mẫu mã, chất liệu khác nhau, ví dụ bằng nhựa, thủy tinh, inox... Tùy túi tiền, bạn có thể mua loại từ chất lượng thấp đến chất lượng cao, từ kích thước nhỏ đến lớn, từ hộp trắng đen cơ bản đến hộp đựng nhiều màu...

Ảnh minh họa: The Spruce.

Theo các chuyên gia nhà bếp, lý tưởng nhất là mua loại hộp đựng hình vuông, vì chúng chiếm ít không gian hơn 25% so với hộp tròn. Nên mua hộp chất liệu gì để trữ thực phẩm trong tủ lạnh?

Hộp nhựa

Hộp nhựa phổ biến nhất vì tính tiện dụng, độ nhẹ... Hộp đựng thực phẩm nhựa giá thường rẻ hơn so với thủy tinh, kim loại... Do đó, khi hộp vỡ, hỏng, bạn thay thế chúng dễ dàng. Nhiều loại hộp có thể được tái chế, giúp chi phí cho môi trường giảm bớt.

Thông thường, hộp nhựa đựng thực phẩm có nắp đậy, có khóa gioăng silicone và khóa cài giúp giữ thực phẩm nguyên vẹn, tươi ngon trong thời gian dài hơn so với để bên ngoài, hương vị, màu sắc và kết cấu đồ ăn có thể được bảo toàn.

Thêm vào đó, hộp nhựa màu sắc và kích thước, kiểu dáng đa dạng. Có loại lớn để đựng rau quả, thực phẩm, có loại nhỏ, nhiều ngăn để đựng các loại thực phẩm khác nhau, có loại chỉ đựng rau gia vị... Hộp nhựa có thể chịu được va đập nhỏ, rơi từ độ cao thấp... mà không vênh và nứt, do có thể chịu được áp lực.

Nhiều hộp thực phẩm có thể sử dụng đa mục đích, ví dụ làm hộp chứa đồ ăn trưa, có thể cho vào quay đồ ăn trong lò vi sóng... Bạn cũng có thể dễ dàng cho vào hộp vào máy rửa bát để rửa sau khi dùng.

Bên cạnh ưu điểm, hộp nhựa có những nhược điểm như có thể bị nứt, cong vênh và chảy nhựa khi chịu tác động bởi nhiệt. Không phải hộp nhựa nào cũng có thể cho vào lò vi sóng hay ngăn tủ đông, do đó, bạn cần xem hướng dẫn sử dụng được thể hiện qua các ký hiệu trên nắp hoặc đáy hộp.

Một nhược điểm khác của hộp nhựa là có thể hấp thụ mùi, vị và thậm chí cả màu sắc của thực phẩm được bảo quản, đặc biệt là thực phẩm có hương vị hoặc màu sắc mạnh như sốt cà chua, cà ri và sốt marinara. Hộp nhựa dính dầu mỡ khó làm sạch, lâu khô, dễ có vi khuẩn bám trên bề mặt. Hộp nhựa còn có thể bị cong vênh khi tiếp xúc với thức ăn nóng, nếu như chất lượng nhựa không đủ tốt.

Hộp thủy tinh

Về tổng thể, thủy tinh an toàn hơn trong việc bảo quản thực phẩm so với nhựa. Khi bạn cho đồ ăn vào lò vi sóng, sử dụng hộp nhựa sẽ không tốt bằng hộp thủy tinh.

Thủy tinh là một vật liệu tự nhiên trơ và không xốp. Hộp đựng bằng thủy tinh không bị rò rỉ và an toàn khi sử dụng nhiều lần. Chúng không ngấm, thấm, an toàn khi sử dụng lâu dài hơn. Ngoài ra, việc vệ sinh thủy tinh đơn giản hơn do bề mặt hộp thủy tinh không bám dầu mỡ nhiều như hộp nhựa.

Bên cạnh đó, hộp thủy tinh giữ nhiệt tốt hơn hộp nhựa, có thể thoải mái sử dụng từ tủ đông, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát... Nếu dùng hộp thủy tinh, bạn sẽ không cần phải chờ đợi thức ăn nguội hoàn toàn trước khi chuyển đồ ăn thừa vào hộp rồi trữ, trong khi với hộp nhựa, bạn buộc phải thế để tránh độc hại.

Nhược điểm lớn nhất của hộp thủy tinh so với hộp nhựa là nặng. Đặc trưng vật liệu khiến chúng dễ vỡ, kể cả khi va đập nhẹ. Đặc biệt nếu nhà bạn có trẻ nhỏ, việc trữ đồ bằng hộp thủy tinh là một điều nên lưu tâm. Ngoài ra, hộp thủy tinh giá cả đắt hơn hộp nhựa.

Ngoài hai loại hộp trên, nhiều người cũng có thể dùng hộp inox để trữ thực phẩm. Tuy nhiên, loại này không tiện dụng vì không dùng được trong lò vi sóng, không trữ được các thực phẩm có tính axit do đặc tính dễ bị oxy hóa bề mặt, gây hại sức khỏe.

Thùy Linh (Theo Xtrasim)