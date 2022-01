Những điều cần lưu ý khi chọn tủ lạnh

Kiểu dáng tủ lạnh đóng vai trò quan trọng trong các gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài chính. Trước khi mua tủ mới, bạn nên cân nhắc những lựa chọn sau đây.

Tủ lạnh một cánh không ngăn đá (dưới 100 lít)

Đây thường là loại tủ nhỏ nhất, rẻ tiền nhất. Loại tủ này không có nhiều kiểu dáng, ít tính năng, hợp với không gian nhỏ như khách sạn, nhà nghỉ, phòng ngủ...

Ưu điểm của dòng tủ này là có thể cung cấp khả năng làm lạnh lớn nhất do không có ngăn đá. Tuy nhiên, nhược điểm là nó ít lựa chọn về dung tích và chỉ đựng được lượng thực phẩm rất hạn chế.

Tủ một cánh có ngăn đá

Sản phẩm này được bổ sung một ngăn đá so với loại tủ trên, tuy nhiên tủ cũng chỉ có một cánh cửa. Ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn, giá cả thấp, tiêu thụ ít điện năng, tuy nhiên dung tích nhỏ, khó bảo quản được nhiều thực phẩm và không có tính năng khử mùi, kháng khuẩn.

Tủ lạnh hai cánh (thường dưới 400 lít)

Sản phẩm này có hai loại, một là ngăn đông phía trên, loại thứ hai là ngăn đông phía dưới.

Đây là mẫu sản phẩm phổ biến, truyền thống và lý tưởng cho nhà bếp nhỏ. Sản phẩm này có ngăn đá phía trên và cửa tách biệt với ngăn mát phía dưới, do đó nhiệt độ ngăn đông được duy trì ổn định khi bạn mở tủ mát, và ngược lại. Một số dòng sản phẩm mới hiện nay còn cung cấp thêm tính năng hút mùi, kháng khuẩn riêng rẽ cho hai ngăn này, giúp thực phẩm đảm bảo kháng khuẩn và an toàn vệ sinh hơn.

Tủ lạnh hai cánh ngăn đông phía dưới đắt hơn loại ngăn đông phía trên. Loại này có ngăn đá ở phía dưới, có cửa hoặc ngăn kéo riêng biệt. Sự tiện lợi của dòng này là bạn có thể lấy các món đồ ở ngăn mát dễ dàng, do chúng ở ngang tầm mắt. Tuy nhiên, như vậy, đồ ở ngăn đông lại khó sắp xếp hơn.

Cả hai sản phẩm này đều có cánh lớn, vì thế, khi lắp đặt, bạn cần kiểm tra xem không gian có đủ chỗ để mở hết cánh cửa hay không.

Tủ lạnh side by side (dung tích thường trên 400 lít)

Tủ lạnh side by side là loại hai cửa đối xứng, có dung tích và kích thước tủ lớn. Thông thường, cửa bên trái mở ngăn đá, cửa bên phải mở ngăn mát. Các thiết kế của tủ lạnh side by side ngày nay ngày càng đẹp với mặt gương, mặt kim loại cao cấp, kính... và tích hợp nhiều tính năng như cấp đông mềm, hút chân không, làm đá tự động, lấy nước trực tiếp bên ngoài... Dòng inverter còn giúp bạn tiết kiệm điện, kháng khuẩn, giảm tiếng ồn... hiệu quả. Tủ này có cánh nhỏ hơn tủ một cánh, do đó việc mở cũng thuận tiện hơn.

Ưu điểm của tủ side by side là chứa được lượng thực phẩm lớn, thích hợp với gia đình đông người, hay tích trữ thực phẩm. Các ngăn tủ được phân chia rõ ràng, giúp bạn sắp đặt các loại thực phẩm, rau củ, nước ngọt... dễ dàng và tiện lợi. Nhiều dòng sản phẩm hiện đại trang bị các tính năng giúp làm lạnh sâu, giúp thực phẩm tươi ngon, không bị mùi. Một số người yêu thích dòng tủ này vì cung cấp nước uống trực tiếp, nhả đá tự động...

Đương nhiên, tủ side by side cũng có những nhược điểm nhất định, ví dụ giá thường gấp đôi, gấp ba sản phẩm truyền thống. Loại tủ này rất không phù hợp với nhà có diện tích hạn chế. Tủ side by side thường cao, do đó nếu bạn có chiều cao hạn chế, tốt nhất không nên mua loại này. Ngoài ra, các ngăn của tủ lạnh side by side ngắn, nông hơn so với các loại khác do cấu trúc đặc thù của tủ.

Tủ lạnh kiểu cửa Pháp

Đây là loại tủ có ngăn mát để đồ phía trên, ngăn đông phía dưới dạng ngăn kéo. Một số mẫu tủ có thể có bốn cửa hoặc ngăn kéo bổ sung. So với tủ side by side, các ngăn tủ của tủ lạnh kiểu Pháp rộng hơn, giúp bạn dễ dàng đặt những đồ ăn kích thước lớn dễ dàng. Các mẫu tủ này ngày càng đẹp mắt, sang trọng, kiểu dáng thời trang.

Nhược điểm của loại tủ lạnh kiểu cửa Pháp là đắt (giá thành cao nhất trong số các loại, thậm chí có tủ lạnh lên đến trăm triệu).

Nên chọn loại tủ mấy cánh?

Bạn nên bắt đầu từ gian bếp nhà mình. Hãy xem nơi lắp đặt tủ có chiều rộng, cao, sâu... bao nhiêu, trước khi quyết định mua loại tủ tương ứng. Ngoài ra, ngân sách bạn có cũng quan trọng.

Ngoài ra, nếu bạn thích tủ có tính năng rơi đá tự động và chức năng lấy nước ngoài, cần lưu ý rằng tính năng này sẽ làm giảm công suất tổng thể của máy. Loại tủ này cũng sẽ yêu cầu kết nối tới đường ống dẫn nước, do đó, cần kiểm tra hệ thống cung cấp nước xem việc lắp tủ có khả thi không.

Tiếp theo, nên tính toán xem bạn thích tủ có ngăn đá ở đâu, trên, dưới hay bên cạnh.

Nhiều chung cư hiện đại để bếp ngay cạnh phòng khách, nên tủ lạnh không chỉ là một thiết bị thực hiện chức năng chính mà còn làm đẹp ngôi nhà. Trong trường hợp đó, bạn có thể chọn loại tủ cánh Pháp với diện tích không quá lớn so với tủ side by side nhưng đầy đủ chức năng và tiện ích. Đừng quên, mỗi kiểu tủ lạnh đều có mức độ tiện lợi riêng.

Thùy Linh (Theo The Spruce)