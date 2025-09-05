Tôi thích dùng mật ong pha với nước ấm uống nhiều thời điểm trong ngày để tốt cho sức khỏe, vậy nên dùng bao nhiêu mật ong mỗi ngày? (Thúy, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mật ong có nhiều tác dụng, đặc biệt là khả năng kháng viêm, cung cấp dồi dào vitamin và chất khoáng. Thực phẩm này giúp tăng cường miễn dịch, đào thải độc tố, khi bổ sung đúng cách vào chế độ ăn uống có thể đẩy nhanh hiệu quả giảm cân, góp phần đem đến vóc dáng thon thả, gọn gàng.

Tuy nhiên, không vì thế mà bạn lạm dụng, dùng quá nhiều khi pha nước uống, vào buổi sáng hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Các khuyến nghị đều khuyên một người chỉ nên dùng 5 ml mật ong/ngày. Nếu đã dùng đủ thì nên hạn chế các sản phẩm chứa đường khác như bánh kẹo ngọt hay đường trong chế biến thực phẩm.

Nguyên nhân bởi mật ong cũng là một loại đường. Trong 100 g mật ong chứa khoảng 83% đường cùng một số thành phần như chất đạm, canxi, photpho, khoáng chất vi lượng. Tiêu thụ quá nhiều làm tăng lượng đường trong máu. Nếu lạm dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt với những loại mật ong bị làm giả, kém chất lượng dễ dẫn đến tăng cân, béo phì, sâu răng, tăng nguy cơ mắc các bệnh gan, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường.

Ngoài ra, bạn có thể đối diện với nguy cơ gặp tình trạng khó tiêu, đầy hơi, tụt huyết áp... dẫn đến khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe chung.

Cách tốt nhất là pha mật ong với nước ấm uống vào buổi sáng để cải thiện tiêu hóa hoặc trước khi ngủ. Thay thế đường tinh luyện trong trà, sinh tố hoặc món ăn bằng mật ong tốt cho sức khỏe. Không nên dùng mật ong đậm đặc mà nên pha loãng với tỷ lệ một thìa cà phê mật ong nguyên chất với 150 ml nước ấm.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia