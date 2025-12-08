Nên đậy hay mở nắp nồi khi nấu canh?

Tôi nghe nói cách nấu canh rau sẽ ảnh hưởng lượng dinh dưỡng của rau. Vậy khi nấu canh rau nên đậy hay mở nắp nồi? (My, 32 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Canh rau, rau luộc là món ăn quen thuộc, dân dã vừa dễ ăn vừa dễ nấu. Rau xanh có nhiều dưỡng chất giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, ngăn ngừa ung thư và nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Về mặt dinh dưỡng, rau xanh chứa các axit hữu cơ, trong đó có một số loại có hại với cơ thể. Những axit hữu cơ này sẽ bay hơi trong quá trình chế biến.

Vì vậy khi nấu canh rau nên mở nắp nồi để loại bỏ những chất độc hại đối với cơ thể, đồng thời còn có tác dụng giữ được chất diệp lục và lượng magiê trong rau.

Canh rau ngót. Ảnh: Bùi Thủy

Đối với các loại rau xanh như rau muống, rau mồng tơi, rau cần..., nên đun nước sôi rồi hãy bỏ rau vào. Sau đó, đậy nắp nồi, để lửa to. Đến khi nước sôi trở lại thì mở nắp ra để bay hơi các axit có hại.

Đặc biệt, chúng ta cần chú ý đến quá trình sơ chế, làm sạch rau. Không ngâm rau quá lâu trong nước và nên rửa sạch rau trước khi cắt nhỏ để giữ được nhiều chất dinh dưỡng.

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM