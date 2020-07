Nên đấu giá biển số đẹp

Nhiều ôtô sang, xế hộp có biển số cực đẹp có là việc ngẫu nhiên?

Sáng nay tôi đi làm thủ tục đăng ký xe máy. Sau khi đi vòng vòng từ cục thuế để đăng ký đóng phí trước bạ, qua ngân hàng nộp tiền, rồi cũng đến phần quan trọng nhất là đến phòng cảnh sát giao thông nộp hồ sơ để bấm biển số.

Trong lúc ngồi chờ, nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy người khác bấm được số đẹp rồi lại lo lắng không biết mình có bấm được hay không. Bằng một niềm tin tâm linh (hay do mê tín) nhiều người Việt khi sở hữu món đồ nào có đánh số thì luôn mong muốn nhận được những con số đẹp như: số nhà, số điện thoại, biển số xe...

Biển số đẹp là những biển số dạng ngũ quý (5 con số giống nhau), biển số theo sinh nhật của chủ xe, biển có những con số mà âm Hán - Việt đồng âm với những từ ngữ mang lại sự may mắn như 6-8 (lục- bát đồng âm với lộc- phát), biển mang số sảnh (chữ số tăng liên tiếp)...

Biển số đẹp có nhu cầu rất lớn nhưng dường như cách phân phối và quản lý như hiện nay chưa hợp lý. Từ khi ứng dụng phần mềm máy tính để lấy số ngẫu nhiên, việc có được biển số đẹp đã khó khăn hơn trước, có thể nói chỉ trông vào may rủi, nhưng không phải là bất khả thi. Phần mềm do con người viết ra và con người cũng có thể nhúng tay, can thiệp vào. Có "ngẫu nhiên" không khi hàng loạt ôtô hạng sang, xế hộp và môtô phân khối lớn gắn biển số cực đẹp? Hay như có thông tin gần đây rằng một chiếc xe máy mới mua vừa gắn biển số ngũ quý chín (99999) ở TP HCM đã được sang tay với giá hàng trăm triệu đồng, gấp nhiều lần giá trị chiếc xe.

Như vậy, chỉ một vài người được lợi lớn trong khi hàng ngàn người khác bấm được số bình thường, là chưa thoả đáng.

Tôi cho rằng việc đấu giá bảng số đẹp là việc nên thực hiện từ lâu và cần phải triển khai ngay. Việc này vừa giải quyết được nhu cầu, sở thích của chủ xe, vừa thu được ngân sách cho nhà nước, vừa công khai- minh bạch hoá việc cấp biển số của cơ quan quản lý.

Để thực hiện được việc này, cần thay đổi cơ chế quản lý, tức là cấp biển số xe suốt đời cho một cá nhân, nếu mua xe khác thì lấy lại biển số, gắn lên xe mới và bắt buộc phải thông báo với cơ quan công an quản lý. Có thế thì nhiều người mới mạnh dạn bỏ tiền đấu giá, cũng như đảm bảo lợi ích lâu dài của họ. Đó là tư duy biển số xe quản lý con người, chứ không quản lý chiếc xe.

Thiên Đăng